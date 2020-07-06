Можно ли скинуть лишний вес на холодном супе? Рассказывает специалист

Рассказывают приглашенный эксперт BENU Aptieka, сертифицированный специалист по питанию Лиене Сондоре и фармацевт Занда Озолиня.

Хороший помощник для контроля за весом

В жаркую, солнечную погоду мы ищем какой-нибудь прохладительный напиток и планируем свое меню так, чтобы не пришлось долго стоять у плиты. Именно летом свое победоносное шествие начинают холодные супы - легкие, освежающие и простые в приготовлении. У многих они ассоциируются с более легкой пищей, и так оно и есть на самом деле, признает специалист по питанию Лиене Сондоре. В основном такие супы готовятся на кефире, в который добавляют маринованную свеклу, свежие огурцы, вареные яйца, зелень.

Некоторые холодные супы готовятся на воде или квасе. Многим нравится окрошка на кефире, квасе - холодный щавелевый или шпинатный суп.

В то же время холодные супы - это хороший способ включить в свой повседневный рацион побольше овощей и зелени. Холодники не содержат много калорий, но являются хорошим источником белка, если в них добавлены яйца и кефир. Более того - холодные супы станут хорошими помощниками в процессе коррекции веса, поскольку их энергетическая ценность обычно не превышает 100 ккал на одну порцию, если только в суп не добавлен майонез или жирная сметана.

Традиции и вариации

У каждого народа и даже семьи обычно есть свои традиции приготовления холодных супов. Как правило, в "классический" суп на кефире с маринованной свеклой добавляют только свежие огурцы, зелень и яйца. В некоторых семьях - также вареный картофель, колбасу и даже вареное мясо. Чем больше ингредиентов, тем калорийнее суп.

Не существует одного правильного рецепта приготовления холодного супа - обычно это семейная традиция.

Но с точки зрения здорового питания не рекомендуется готовить суп на воде, сметане и майонезе, добавлять в него колбасу и сосиски, особенно, если вы стремитесь похудеть и стараетесь вести здоровый образ жизни.

Если вам хочется попробовать чего-то необычного, то очень интересный вариант – это колкский страгнамс, или холодный суп с соленой сельдью, кефиром, маринованными огурцами и яйцом. В сезон в него можно добавить редис, свежие огурцы. Летним холодным супом можно назвать и скабпутру по-курземски, ведь ее готовят из ячневой крупы, воды, кефира или простокваши. В это кушанье можно добавить зелень, творог. Интересно также приготовление холодных супов на квасе.

Современные веяния

В наши дни холодные супы зачастую готовят также из кефира, авокадо, огурцов, зелени, иногда добавляя в них креветки, другие дары моря. Кроме того, обычно в кефир добавляют минеральную воду. Вкус свежести супу придаст также немного мяты. Каждый может добавлять в супы по вкусу горчицу, хрен, крем бальзамико, табаско... Нужно попробовать разные варианты и найти самый подходящий.