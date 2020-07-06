Можно ли скинуть лишний вес на холодном супе? Рассказывает специалист

Летом в Латвии особенно популярны холодные супы. Полезны ли они и рекомендуются ли для ежедневного меню? Как приготовить холодные супы так, чтобы они приносили пользу, и что ценного они могут дать нашему организму?
Рассказывают приглашенный эксперт BENU Aptieka, сертифицированный специалист по питанию Лиене Сондоре и фармацевт Занда Озолиня.
Хороший помощник для контроля за весом
В жаркую, солнечную погоду мы ищем какой-нибудь прохладительный напиток и планируем свое меню так, чтобы не пришлось долго стоять у плиты. Именно летом свое победоносное шествие начинают холодные супы - легкие, освежающие и простые в приготовлении. У многих они ассоциируются с более легкой пищей, и так оно и есть на самом деле, признает специалист по питанию Лиене Сондоре. В основном такие супы готовятся на кефире, в который добавляют маринованную свеклу, свежие огурцы, вареные яйца, зелень.
Некоторые холодные супы готовятся на воде или квасе. Многим нравится окрошка на кефире, квасе - холодный щавелевый или шпинатный суп.
В то же время холодные супы - это хороший способ включить в свой повседневный рацион побольше овощей и зелени. Холодники не содержат много калорий, но являются хорошим источником белка, если в них добавлены яйца и кефир. Более того - холодные супы станут хорошими помощниками в процессе коррекции веса, поскольку их энергетическая ценность обычно не превышает 100 ккал на одну порцию, если только в суп не добавлен майонез или жирная сметана.
Традиции и вариации
У каждого народа и даже семьи обычно есть свои традиции приготовления холодных супов. Как правило, в "классический" суп на кефире с маринованной свеклой добавляют только свежие огурцы, зелень и яйца. В некоторых семьях - также вареный картофель, колбасу и даже вареное мясо. Чем больше ингредиентов, тем калорийнее суп.
Не существует одного правильного рецепта приготовления холодного супа - обычно это семейная традиция.
Но с точки зрения здорового питания не рекомендуется готовить суп на воде, сметане и майонезе, добавлять в него колбасу и сосиски, особенно, если вы стремитесь похудеть и стараетесь вести здоровый образ жизни.
Если вам хочется попробовать чего-то необычного, то очень интересный вариант – это колкский страгнамс, или холодный суп с соленой сельдью, кефиром, маринованными огурцами и яйцом. В сезон в него можно добавить редис, свежие огурцы. Летним холодным супом можно назвать и скабпутру по-курземски, ведь ее готовят из ячневой крупы, воды, кефира или простокваши. В это кушанье можно добавить зелень, творог. Интересно также приготовление холодных супов на квасе.
Современные веяния
В наши дни холодные супы зачастую готовят также из кефира, авокадо, огурцов, зелени, иногда добавляя в них креветки, другие дары моря. Кроме того, обычно в кефир добавляют минеральную воду. Вкус свежести супу придаст также немного мяты. Каждый может добавлять в супы по вкусу горчицу, хрен, крем бальзамико, табаско... Нужно попробовать разные варианты и найти самый подходящий.
Некоторые холодные супы подходят также веганам - вместо кефира можно использовать растительные продукты из сои.
Эти супы понравятся не только веганам, подчеркивает специалист.
ТОП-3 холодных супов от специалиста по питанию
Колкский страгнамс - вкусный суп, приготовленный по старинному ливскому рецепту.
Необходимые ингредиенты:
- кефир;
- соленое филе сельди;
- соленые или маринованные огурцы;
- сваренные вкрутую яйца;
- зелень.
Приготовление:
- В кефир кладут мелконарезанные огурцы, сельдь и рубленые яйца, дают настояться.
- Суп на обед можно приготовить с утра.
- Подают вместе с рушрацени – вареным картофелем в мундире с зеленью.
Гаспачо из помидоров - суп из региона Андалусии.
Приготовление:
- Основу супа готовьте только из свежих помидоров – такой суп будет вкуснее приготовленного на томатном соке.
- Спелые помидоры бланшируют, снимают с них кожицу и сбивают на кухонном комбайне.
- Добавляют нарезанные огурцы, разноцветную паприку, помидоры, много зелени, чеснок, перец-чили, табаско, соль по вкусу, лимонный перец, лимонный сок, немного высококачественного оливкового масла.
- Перемешивают и дают супу настояться пару часов. Не ставят в холодильник!
- Подают с чесночными сухариками, поджаренными в масле, помидорами, песто из базилика.
Классический холодный суп со свеклой
Холодный суп с маринованной свеклой, свежими огурцами, сваренными вкрутую яйцами, зеленью и кефиром в каждой семье готовят по своему рецепту.
Совет фармацевта
Фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня подчеркивает, что холодные супы - это полезное и ценное летнее блюдо на каждый день, при этом очень важно "не испортить" их неполезными добавками, такими, как майонез или купленные в магазине жирные соусы. Если хочется, чтобы суп был более пикантным или острым, используйте свежие или сушеные пряно-вкусовые травы. Летом местная зелень - особенно ценный источник витаминов и минеральных веществ, например, зеленый лук содержит много железа, укроп - природное средство от давления, петрушка улучшает пищеварение, а также обладает антибактериальными свойствами. Не следует забывать, что свекла смягчает стул, обладает кроветворными свойствами.
Если вы знаете, что ваш желудок не слишком хорошо переносит свежие овощи и зелень и после холодного супа может вздуться, вам поможет чай из мяты или фенхеля или безрецептурный медикамент с симетиконом!
В случае, если для вас актуальна коррекция веса, вам поможет проверка состава тела, которую можно пройти в аптеке, чтобы определить вес, индекс массы тела (соотношения роста и веса), соотношение жира ко всей массе тела, процентный состав воды в теле, мышечную массу тела, массу костей, биологический возраст организма и количество висцерального жира. Результаты проверки позволят составить для вас индивидуальный план здорового образа жизни.
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