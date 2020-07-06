Умер итальянский композитор Эннио Морриконе

Больше всего композитор прославился своей музыкой к фильмам. Впервые он стал писать саундтреки в 1961 году, когда ему было 33 года.

Сначала это были спагетти-вестерны. Теперь его имя прочно ассоциируется с ними. Широкая известность пришла к Морриконе после работы над фильмами его бывшего одноклассника - режиссера Серджо Леоне.

Он работал с крупнейшими кинорежиссерами в Италии - Бернардо Бертолуччи, Пьером Паоло Пазолини, Дарио Ардженто, Сальваторе Сампери и многими другими.

С 1964 года Морриконе аранжировал сотни песен, в том числе для таких знаменитостей, как Джанни Моранди, Марио Ланца, Миранда Мартино.

После того как композитор стал широко известен, его пригласили в Голливуд. Его музыку можно услышать в картинах Романа Полански, Оливера Стоуна, Брайана Де Пальмы, Майка Николса, Джона Карпентера, Барри Левинсона, Терренса Малика и многих других.

В 2016 году Эннио Морриконе получил "Оскара" за музыку к фильму Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка".

Композитору также вручали "Оскара" в 2007 году "за выдающиеся заслуги в кинематографе".

Эннио Морриконе - девятикратный лауреат национальной кинопремии Италии "Давид ди Донателло" за лучшую музыку к фильму, трехкратный лауреат премии "Золотой глобус", 6-кратный лауреат премии BAFTA и многих других.

Его музыку можно слушать в таких картинах, как "Спрут", "Рыжая Соня", "Время убивать", "Разоблачение", "Лолита", "Легенда о пианисте". "Призрак оперы", "72 метра", "Джанго освобожденный" и многих других.