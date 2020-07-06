В Сети возмущаются программой 10-летней давности, на которой Долина говорит о нарушении ПДД

Видео было размещено на YouTube-канале "Центральное телевидение".

В программе Долина должна была отвечать на вопросы детей, сидящих в студии. Один из зрителей спросил у певицы, как она поступит, если сотрудник ГАИ остановит ее за нарушение правил дорожного движения.

Лариса Александровна объяснила мальчику, что номера ее машины все гаишники знают и не имеют права останавливать. Кроме того, она ездит с водителем, которому запрещено нарушать ПДД.

Тем не менее звезда объяснила, что иногда возможны нарушения. Если, например, она торопится в аэропорт или на концерт.

"Только по очень острой необходимости, если я вдруг опаздываю", - уточнила Долина.

Если же ее останавливали, то певица просто "очень извинялась" перед работниками ГАИ и ее отпускали.

"Если очень сильно нарушил водитель, то мы очень сильно извиняемся, но меня не штрафуют за это", - пояснила она.

Видео вызвало жаркие дискуссии в Twitter. Пользователи Сети стали обсуждать, что было бы, если бы певица сказала такое сейчас, а не 10 лет назад.

Хотела бучу раздуть про Долину и ее документ от самого главного гаишника, а оказалось, дело 10-летней давности. Ляпни она сейчас такое - и стал бы самый главный гаишник пенсионером сразу.#долина #главныйгаишник — Lena (@LenaIvanova43) July 5, 2020

Пользователь Андрей Комаров с сарказмом указал, что это "отличный пример" для подрастающего поколения.



Некая Юлия уверена, что в любой другой стране это было бы крахом карьеры.

В любой нормальной стране,такое заявление равнозначно самоубийству! Это крах карьеры! И судебные иски! У нас к этой мразоте рабсияне пойдут на последние гроши с поклоном🤬🤬🤬 https://t.co/OMJIfN9ZLc — ❌ЮЛИЯ❌ (@yazu70) July 4, 2020

Да карьера бы закончилась у нее в нормальной стране, а "главный гаишник" уже бы объяснялся в прокуратуре, а правительство отвечало бы на вопросы общества и оппозиции в парламенте...

Мечты о нормальности.

А сейчас. Сословно-клановое государство захваченное мафией. — NICÖLAI NEMÖ DURÖFF 🧨⚒️ (@nemodurov) July 4, 2020

Под видео также были оставлены комментарии, в которых фолловеры указывали на безответственность Долиной и хвалили юного интервьюера.

"Молодой человек, задавший вопрос о нарушении правил дорожного движения - вы отличный интервьюер!" - написала комментатор Людмила Терехова.

Пользователь по имени Сергей: "Мрак. После ответа на вопрос про нарушение правил дорожного движения ни слушать, ни смотреть на нее не хочу. Сейчас понимаю, почему она через несколько лет после этой передачи полезла топтаться на дельфинах. Отвратительно!".

В свете ситуации со смертельной аварией на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова слова Ларисы Долиной и правда звучат страшно.

Напомним, 3 июля стало известно, что актер Михаил Ефремов отказался признавать вину в ДТП, которое произошло 8 июня вечером в Москве на Садовом кольце. Об этом сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

Вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Видео: Лариса Долина в программе "Сто вопросов взрослому"