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  • Полежайкин из "Папиных дочек" попал в реанимацию. У актера повреждены ноги

Полежайкин из "Папиных дочек" попал в реанимацию. У актера повреждены ноги

Илья Полежайкин

ФОТО: скриншот

32-летний актер Михаил Казаков удивил своих подписчиков снимком из больницы. Оказалось, что у артиста повреждены ноги. 

Звезда сериала "Папины дочки" признался, что сейчас находится в реанимации.

Михаил опубликовал в Instagram снимки, на которых показал перебинтованные ноги. Больше актер ничего не сообщил и пообещал все рассказать позже.

"Добро пожаловать в мой мир",  - написал он.

Напомним, Михаил Казаков приобрел широкую известность, сыграв Илью Полежайкина в сериале "Папины дочки". Но в 2005 году случилась трагедия - он убил человека. 

Дело в том, что Михаил встал на защиту своей одноклассницы Виктории. Девушке угрожал ревнивый поклонник. Завязалась драка, и Казаков несколько раз ударил ножом 20-летнего противника - Кирилла Гуркина. 

Удары складным ножом пришлись в сердце и сонную артерию. От полученных травм молодой человек скончался в больнице. На актера было заведено уголовное дело. В тюрьме он провел один год. Михаил был оправдан, а его действия характеризовали как превышение пределов необходимой обороны.

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