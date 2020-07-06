Полежайкин из "Папиных дочек" попал в реанимацию. У актера повреждены ноги

Звезда сериала "Папины дочки" признался, что сейчас находится в реанимации.

Михаил опубликовал в Instagram снимки, на которых показал перебинтованные ноги. Больше актер ничего не сообщил и пообещал все рассказать позже.

"Добро пожаловать в мой мир", - написал он.

Напомним, Михаил Казаков приобрел широкую известность, сыграв Илью Полежайкина в сериале "Папины дочки". Но в 2005 году случилась трагедия - он убил человека.

Дело в том, что Михаил встал на защиту своей одноклассницы Виктории. Девушке угрожал ревнивый поклонник. Завязалась драка, и Казаков несколько раз ударил ножом 20-летнего противника - Кирилла Гуркина.

Удары складным ножом пришлись в сердце и сонную артерию. От полученных травм молодой человек скончался в больнице. На актера было заведено уголовное дело. В тюрьме он провел один год. Михаил был оправдан, а его действия характеризовали как превышение пределов необходимой обороны.