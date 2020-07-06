Журналистку Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма. Ей назначили штраф в 500 тысяч

Суд в Пскове признал виновной в оправдании и пропаганде терроризма журналистку "Радио Свобода" (в России это СМИ признано иностранным агентом) Светлану Прокопьеву. Уголовное дело против Прокопьевой возбудили из-за авторской колонки о возможных причинах взрыва, совершенного 17-летним юношей в здании архангельского управления ФСБ.
Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове назначил Прокопьевой наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей (около 6 155 евро). Обвинение просило приговорить журналистку к "только реальному лишению свободы" на шесть лет и запрету заниматься журналистской деятельностью на четыре года.
В итоге суд не стал запрещать Прокопьевой заниматься журналистикой, в приговоре об этом ничего не сказано. После вступления приговора в силу журналистке должны вернуть изъятые у нее мобильные телефоны, ноутбуки и диктофон. Прокопьева заявила, что намерена обжаловать приговор. "Я не рассчитывала на то, что меня признают невиновной", - сказала она.
Обвинительный приговор по части 2 статьи 205.2 УК ("Публичное оправдание и пропаганда терроризма") впервые вынесен в России за текст журналиста, опубликованный в СМИ.
Колонка, из-за которой было возбуждено дело, прозвучала в ноябре 2018 года в эфире псковского "Эха Москвы", а затем была опубликована на сайте аффилированного с радиостанцией издания "Псковская лента новостей".
Прокопьева написала ее после взрыва, совершенного в здании ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года. 17-летний Михаил Жлобицкий принес в здание самодельное взрывное устройство, при взрыве которого погиб. Трое сотрудников ФСБ были ранены.
Журналистка в тексте предположила, что действия Жлобицкого могли быть спровоцированы в том числе и государственной политикой и что государство может нести часть ответственности за появление поколения граждан, которые борются с ним.
Прокопьева свою вину не признает и считает дело политически мотивированным. В последнем слове она напомнила суду о свободе слова и миссии прессы, подчеркнув, что объектом критики для СМИ "всегда было и будет государство - система власти с аппаратом принуждения, способным стать инструментом массовых репрессий".
В октябре 2019 года Прокопьева опубликовала открытое письмо, в котором назвала свое дело "убийством свободы слова в России", заявив, что считает его "банальной местью обиженных силовиков".
На чем основано обвинение
Прокурор Наталья Мелещеня заявила в прениях, что Прокопьева "являясь журналистом, действовала с целью формирования у массовой аудитории общественного мнения о признании идеологии и практики терроризма правильной, нуждающейся в поддержке и подражании". По версии обвинения, журналистка обратилась к этой теме, "предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления".
Поскольку все колонки Прокопьевой для радио публиковались в печатной версии на сайте, журналистке поставлено в вину, что она "изначально хотела и желала максимального охвата аудитории распространением материала".
Аудиозапись и текст Прокопьевой на сайтах СМИ обнаружил ФГУП "Радиочастотный центр", используя электронную программу мониторинга публикаций в интернете, которая реагирует на ключевые слова, включая "террорист" и "взрыв".
Сотрудница Радиочастного центра Мирослава Степина составила заключение о том, что в тексте "формируется положительное отношение к терроризму и аргументируется позиция о том, что в сложившейся в обществе политической ситуации нет другого способа привлечения внимания к существующим проблемам, кроме как совершать террористические акты". В суде Степина cообщила, что специалистом в этой сфере не является.
По требованию Роскомнадзора оба СМИ удалили текст из интернета, но были оштрафованы. В феврале 2019 года Следственный комитет возбудил против Прокопьевой уголовное дело.
Руководители опубликовавших ее колонку СМИ заявили, что не согласовывали текст Прокопьевой перед публикацией. Но на допросе в суде выяснилось, что текст все же был им направлен на электронную почту, и согласие на его запись для радиоэфира Прокопьева получила. На сайте "Псковской ленты новостей" к тексту были добавлены заголовок, фотографии и "выносы".
Псковские историки и секретные свидетели, которые давали следствию показания об оппозиционных взглядах журналистки, в суд вызваны не были. Глава "Эха Москвы в Пскове" Максим Костиков заявил на допросе, что Прокопьева, по его мнению, к моменту публикации, превратилась "из журналиста в публициста".
Но доказательства обвинения в итоге построены на результатах трех психолого-лингвистических экспертиз (копии есть у Би-би-си), которые провели по заказу следствия НП "Южный экспертный центр" в Волгограде, ФБУ "Северо-Западный региональный центр" при минюсте в Петербурге и ООО "Консорциум" в Абакане.
Они обнаружили в тексте Прокопьевой признаки оправдания терроризма или "разрушительных действий", а также "негативной и враждебной установки в отношении представителей правоохранительных органов и прочих государственных структур".
Однако в качестве примеров эксперты приводили не конкретные высказывания Прокопьевой, а якобы обнаруженные ею в действиях террориста "благородные мотивы" и "высокие цели" (в тексте журналиста такие слова отсутствуют). Единственная фраза Прокопьевой, которую цитировала прокурор в качестве доказательства оправдания теракта, в обвинении приведена не полностью. В изложении прокурора Прокопьева заявила, что происшедшее "лучше, чем колонка политолога". Хотя в колонке говорится: "лучше, чем колонка политолога, доказывает, что в России нет условий для политического активизма".
Защита Прокопьевой заявила, что "искаженная интерпретация экспертами этого высказывания, не соответствует контексту и говорит либо о намеренном искажении значения, либо о непонимании смысла и отсутствии компетенции для экспертного исследования". При этом адвокаты противопоставили выводам обвинения три противоположных заключения специалистов, в которых говорится, что признаки оправдания терроризма в колонке Прокопьевой отсутствуют, а текст выражает отрицательное отношение к теракту и не имеет признаков какой-либо идеологии.
"Предмет колонки Прокопьевой - "критика, в том числе, правоохранительной системы относительно ненадлежащего соблюдения гражданских прав и свобод, подавления протестной активности. Анализируя причины теракта, она указывала и на ответственность государства за случившееся. Именно критику Светлане не простили, - заявил в прениях адвокат Тумас Мисакян. - Именно это является настоящей причиной уголовного преследования, а не оправдание терроризма, которого в ее колонке и близко нет".
Как реагирует общественность
После запроса прокурором реального срока и запрета на профессию для Светланы Прокопьевой в Москве и Пскове прошли акции журналистов в ее защиту, в результате были задержаны около 10 человек.
В защиту Прокопьевой выступили члены президентского совета по правам человека, руководители СМИ, журналисты, политики и международные правозащитные организации.
Поддержать журналистку на оглашение приговора приехали многие журналисты из Москвы и Петербурга, в том числе заместитель главного редактора "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов и спецкор "Новой газеты" Илья Азар. Кроме того, в Псков приехали координатор движения "Открытая Россия" Андрей Пивоваров, а также лидеры "Яблока" Николай Рыбаков и Эмилия Слабунова.
У здания суда в Пскове Прокопьеву ожидали более 70 человек. Журналистка сказала собравшимся, что если бы они не пришли, она бы могла не выйти из зала суда.
Уф, облегчение, невиновную всего-то приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей, дав судимость и вымотав все нервы многомесячным следствием. Но ведь и правда — облегчение.— Dmitry Kolezev (@kolezev) July 6, 2020
Штраф 500 тыс руб Светлане Прокопьевой. Отлегло. Но: суд признал ее виновной! За мнение.— albats (@albats) July 6, 2020
Так выглядит в России полное оправдание https://t.co/zGXi56fNFA— Dave Frenkel (@merr1k) July 6, 2020
Самое важное: журналистку Прокопьеву признали виновной. Наказание вторично. От подобных полупобед уже нет радости.— Сергей Ежов (@ezhovs) July 6, 2020
Светлане Прокопьевой назначен штраф в 500 тысяч рублей.— максим кононенко (@kononenkome) July 6, 2020
Всё же общественное мнение в России влияет на суд.
Это, наверное, правильно.
После оглашения приговора объединение независимых СМИ "Синдикат 100" распространило заявление о том, что "сегодняшний приговор - это приговор за профессию и предупреждение всем, кто в этой профессии работает".
"Нам сегодня говорят - можем уже не подбрасывать наркотики, как Голунову. А просто бросать в тюрьму за слова, за мнение. Для приговора выбрано правильное время. Сразу после правки Конституции. Нам говорят - вот новая правовая реальность, в которой вы будете жить. Мы требуем отмены позорного приговора и полного оправдания Светланы", - говорится в нем.