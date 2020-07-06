Журналистку Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма. Ей назначили штраф в 500 тысяч

Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове назначил Прокопьевой наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей (около 6 155 евро). Обвинение просило приговорить журналистку к "только реальному лишению свободы" на шесть лет и запрету заниматься журналистской деятельностью на четыре года.

В итоге суд не стал запрещать Прокопьевой заниматься журналистикой, в приговоре об этом ничего не сказано. После вступления приговора в силу журналистке должны вернуть изъятые у нее мобильные телефоны, ноутбуки и диктофон. Прокопьева заявила, что намерена обжаловать приговор. "Я не рассчитывала на то, что меня признают невиновной", - сказала она.

Обвинительный приговор по части 2 статьи 205.2 УК ("Публичное оправдание и пропаганда терроризма") впервые вынесен в России за текст журналиста, опубликованный в СМИ.

Колонка, из-за которой было возбуждено дело, прозвучала в ноябре 2018 года в эфире псковского "Эха Москвы", а затем была опубликована на сайте аффилированного с радиостанцией издания "Псковская лента новостей".

Прокопьева написала ее после взрыва, совершенного в здании ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года. 17-летний Михаил Жлобицкий принес в здание самодельное взрывное устройство, при взрыве которого погиб. Трое сотрудников ФСБ были ранены.

Журналистка в тексте предположила, что действия Жлобицкого могли быть спровоцированы в том числе и государственной политикой и что государство может нести часть ответственности за появление поколения граждан, которые борются с ним.

Прокопьева свою вину не признает и считает дело политически мотивированным. В последнем слове она напомнила суду о свободе слова и миссии прессы, подчеркнув, что объектом критики для СМИ "всегда было и будет государство - система власти с аппаратом принуждения, способным стать инструментом массовых репрессий".

В октябре 2019 года Прокопьева опубликовала открытое письмо, в котором назвала свое дело "убийством свободы слова в России", заявив, что считает его "банальной местью обиженных силовиков".

На чем основано обвинение

Прокурор Наталья Мелещеня заявила в прениях, что Прокопьева "являясь журналистом, действовала с целью формирования у массовой аудитории общественного мнения о признании идеологии и практики терроризма правильной, нуждающейся в поддержке и подражании". По версии обвинения, журналистка обратилась к этой теме, "предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления".

Поскольку все колонки Прокопьевой для радио публиковались в печатной версии на сайте, журналистке поставлено в вину, что она "изначально хотела и желала максимального охвата аудитории распространением материала".

Аудиозапись и текст Прокопьевой на сайтах СМИ обнаружил ФГУП "Радиочастотный центр", используя электронную программу мониторинга публикаций в интернете, которая реагирует на ключевые слова, включая "террорист" и "взрыв".