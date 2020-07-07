"Я надеюсь, что яд уже идет по твоему телу": Сергей Жуков рассказал про отравление на гастролях

Первая композиция "Руки вверх!" называлась "Утренняя зарядка". Сейчас ее уже мало кто помнит.

Тогда Сергей Жуков и Алексей Потехин нашли советскую виниловую пластинку с утренней зарядкой. Сверху они "подложили" бит. Записали десяток кассет и разослали их на радиостанции. Продюсер написал на них: "Эта музыка заставит поднять руки вверх". Спустя годы диджеи с радиостанций рассказали Жукову, что тогда они не знали, как назвать группу, и придумали название "Руки вверх!".

Одним из первых мест работы Сергея была должность диктора на радиостанции "Европа плюс", где он и познакомился с Алексеем Потехиным.

В итоге за десять лет они написали вместе более 300 песен.

"Руки вверх!" считали и считают самой колхозной группой нашей страны... Первые критики говорили: "Боже, какой кошмар... Вы - безграмотные. Вы - колхозники, гопники из Самары", - вспоминал Жуков.

Но именно простота стала "основным щитом группы", потому что обыкновенные мальчишки и девчонки увидели в музыкантах себя.

"То, что возводили в ранг плохого, нам помогло", - отмечает Сергей.

Конечно, успех не пришел сразу.

"На протяжении первых двух лет нашей работы мы получали малюсенькие деньги, но как только вышел первый альбом, мы увидели много денег", - вспоминает Жуков.

Он рассказал ведущему, что "в то время девчонки были на многое готовы ради "Руки вверх!".

Популярность музыкантов была столь велика, что в Самаре на гастролях толпа поклонников подняла на руки их автобус.

"В Самаре на стадионе нас окружило 4-5 тысяч человек. Они окружили автобус и начали его раскачивать... И ты плывешь, так как автобус даже ехать не мог", - объяснял артист.

Сергей рассказал и еще об одном случае. Обычно артист часто пожимает руки в первых рядах. Так было и на одном из концертов, но в какой-то момент он почувствовал боль.

"Я смотрю - у меня разрез. Просто порез на руке. Вижу - девочка с этим лезвием. Она вытирает его о платок, убирает и начинает убегать... Она хотела взять мою кровь, чтобы приворожить..." - уверен артист.

Но на одном из концертов случилась еще более страшная вещь. Одна из поклонниц попыталась отравить Сергея Жукова.

Фанатка принесла ему коробку выпечки с начинкой из сгущенки. Артист очень обрадовался угощению. Он пригласил в номер всю группу, поставил чайник, чтобы накормить всех, а сам пошел читать письмо девочки.

"Я наконец-то дождалась, что ты приехал. Вот тебе мои угощения. Я надеюсь, что яд уже идет по твоему телу и доходит до твоего сердца... " - цитирует Жуков те строки.

По счастливой случайности никто не успел попробовать угощение. Сергей показал письмо остальным.

"Мы до сих пор не знаем, что она имела в виду, был там яд или не был. Никто, конечно, не отдавал на экспертизы... Но это было страшно", - признается он.

Конечно, от популярности страдал не только певец, но и его супруга. У дверей часто ночевали поклонницы. Их было невозможно прогнать даже с помощью правоохранительных органов. Девушки угрожали его первой жене Елене. Они говорили, что убьют ее или обольют кислотой.

"Безусловно, ей в тот момент было трудно... Я был женат на музыке", - подчеркивает Жуков.

Галерея: Концерт "Руки вверх!" в Риге

Видео: Сергей Жуков в программе "Судьба человека"