Ничего, кроме сумочки! 50-летняя Наоми Кэмпбелл полностью обнажилась в метро

В мае этого года супермодель Наоми Кэмпбелл отметила 50-летний юбилей, но, согласитесь, глядя на ее лицо без единой морщинки, сияющую кожу и, конечно, восхитительную фигуру, в это трудно поверить. Очередное тому подтверждение - фото, которыми знаменитость поделилась на днях в Instagram.