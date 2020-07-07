Ничего, кроме сумочки! 50-летняя Наоми Кэмпбелл полностью обнажилась в метро

В мае этого года супермодель Наоми Кэмпбелл отметила 50-летний юбилей, но, согласитесь, глядя на ее лицо без единой морщинки, сияющую кожу и, конечно, восхитительную фигуру, в это трудно поверить. Очередное тому подтверждение - фото, которыми знаменитость поделилась на днях в Instagram.
Черная пантера, как ее называют, приняла участие в откровенной фотосессии в метро.
На кадрах она позирует без одежды на платформе и в вагоне поезда, прикрываясь лишь сумочками итальянского люксового бренда Valentino.
"Неопубликованные снимки", - коротко подписала Наоми фрагменты эффектной и очень смелой съемки.
"Поразительно, для меня ты всегда будешь лучшей моделью в мире",
"Как ты это сделала и не попала на глаза людям? Расскажи!", "Невероятно смелая!", "С таким великолепным телом это не так сложно",
- восхищаются поклонники модели в комментариях и активно ставят лайки. Их набралось уже более 400 тысяч.
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