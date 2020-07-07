Вт, 7.07.2020
Если бы радиосигналы можно было видеть, то мы бы не видели вообще ничего другого. Радио, телевидение, все коммуникационные сигналы - мы живем в океане радиочастот. Андрис Лесиньш, инженер Вентспилсского международного радиоастрономического центра

Ничего, кроме сумочки! 50-летняя Наоми Кэмпбелл полностью обнажилась в метро

Наоми Кэмпбелл

ФОТО: JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/Scanpix

В мае этого года супермодель Наоми Кэмпбелл отметила 50-летний юбилей, но, согласитесь, глядя на ее лицо без единой морщинки, сияющую кожу и, конечно, восхитительную фигуру, в это трудно поверить. Очередное тому подтверждение - фото, которыми знаменитость поделилась на днях в Instagram.

Черная пантера, как ее называют, приняла участие в откровенной фотосессии в метро.

На кадрах она позирует без одежды на платформе и в вагоне поезда, прикрываясь лишь сумочками итальянского люксового бренда Valentino.

"Неопубликованные снимки", - коротко подписала Наоми фрагменты эффектной и очень смелой съемки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unpublished pictures @maisonvalentino 🖤🖤

A post shared by Naomi Campbell (@naomi) on

"Поразительно, для меня ты всегда будешь лучшей моделью в мире",

"Как ты это сделала и не попала на глаза людям? Расскажи!", "Невероятно смелая!", "С таким великолепным телом это не так сложно", 

- восхищаются поклонники модели в комментариях и активно ставят лайки. Их набралось уже более 400 тысяч.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unpublished pictures @maisonvalentino 🖤🖤

A post shared by Naomi Campbell (@naomi) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unpublished pictures @maisonvalentino 🖤🖤

A post shared by Naomi Campbell (@naomi) on

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ