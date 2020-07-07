Во Франции жестоко избит водитель автобуса, который сказал пассажирам надеть маски

Трагический инцидент случился во французском городе Байонна. Водитель автобуса отказался впускать в транспортное средство мужчину без маски, а также потребовал выйти четырех пассажиров, у которых ее не было. Во Франции ношение маски в общественном транспорте сейчас обязательно.

Вечером в воскресенье в связи со случившемся был задержан некий 30-летний мужчина, в понедельник были пойманы еще четверо, сообщила прокуратора Байонны.

ЧП вызвало нарушения движения общественного транспорта в ближайших окрестностях, поскольку водители отказывались работать.

"Мы стали свидетелями особенно жестокого и варварского акта", - отметил мэр Байонны Рене Этчегаре. Он выразил надежду, что "нарушители будут призваны к ответственности и что наказание будет жестким".