Вт, 7.07.2020
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Во Франции жестоко избит водитель автобуса, который сказал пассажирам надеть маски

ФОТО: SIPA/Scanpix

на юго-западе Франции был жестоко избит водитель автобуса, который попросил пассажиров надеть маски. У 50-летнего водителя была зафиксирована смерть мозга, сообщает Euronews.

Трагический инцидент случился во французском городе Байонна. Водитель автобуса отказался впускать в транспортное средство мужчину без маски, а также потребовал выйти четырех пассажиров, у которых ее не было. Во Франции ношение маски в общественном транспорте сейчас обязательно. 

Вечером в воскресенье в связи со случившемся был задержан некий 30-летний мужчина, в понедельник были пойманы еще четверо, сообщила прокуратора Байонны. 

ЧП вызвало нарушения движения общественного транспорта в ближайших окрестностях, поскольку водители отказывались работать.

"Мы стали свидетелями особенно жестокого и варварского акта", - отметил мэр Байонны Рене Этчегаре. Он выразил надежду, что "нарушители будут призваны к ответственности и что наказание будет жестким". 

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