Вт, 7.07.2020
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"Ноги в хлам": звезда "Папиных дочек" рассказал, что с ним произошло

Михаил Казаков

ФОТО: https://www.instagram.com/kazakovfly/?hl=ru

Недавно исполнитель роли Полежайкина в сериале "Папины дочки" Михаил Казаков сообщил, что находится в реанимации. Порталу Wday.ru он рассказал, что же с ним случилось. 

Оказалось, что всему виной несчастный случай. 

"Пытался поснимать кадры про Тверь, упал с 12-метровой высоты, приземлился на ноги.

Последние 3 метра думал: "Все, это конец". Прибежали люди, вызвали скорую. Ноги в хлам, сейчас в больнице. Лежать теперь минимум 6 месяцев. А это та сама фотография, сделанная такой высокой ценой", - цитирует Казакова портал. 

Вот это та самая фотография, после которой все случилось. 

ФОТО: https://www.instagram.com/kazakovfly/?hl=ru

Напомним, Михаил Казаков приобрел широкую известность, сыграв Илью Полежайкина в сериале "Папины дочки". Но в 2005 году случилась трагедия - он убил человека. Позже актер был оправдан, а его действия характеризовали как превышение пределов необходимой обороны. 

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