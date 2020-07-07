"Ноги в хлам": звезда "Папиных дочек" рассказал, что с ним произошло

Последние 3 метра думал: "Все, это конец". Прибежали люди, вызвали скорую. Ноги в хлам, сейчас в больнице. Лежать теперь минимум 6 месяцев. А это та сама фотография, сделанная такой высокой ценой", - цитирует Казакова портал.