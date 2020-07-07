"Ноги в хлам": звезда "Папиных дочек" рассказал, что с ним произошло

Недавно исполнитель роли Полежайкина в сериале "Папины дочки" Михаил Казаков сообщил, что находится в реанимации. Порталу Wday.ru он рассказал, что же с ним случилось.
Оказалось, что всему виной несчастный случай.
"Пытался поснимать кадры про Тверь, упал с 12-метровой высоты, приземлился на ноги.
Последние 3 метра думал: "Все, это конец". Прибежали люди, вызвали скорую. Ноги в хлам, сейчас в больнице. Лежать теперь минимум 6 месяцев. А это та сама фотография, сделанная такой высокой ценой", - цитирует Казакова портал.
Вот это та самая фотография, после которой все случилось.
Напомним, Михаил Казаков приобрел широкую известность, сыграв Илью Полежайкина в сериале "Папины дочки". Но в 2005 году случилась трагедия - он убил человека. Позже актер был оправдан, а его действия характеризовали как превышение пределов необходимой обороны.
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