Рита Дакота о расизме Насти Приходько на "Фабрике звезд": "Мне объясняли, что я тут никто"

"Несколько дней назад меня пригласил Первый канал на шоу о "Фабрике звезд" в честь юбилея. Первая моя реакция "Нееее, спасибоньки, но я пас". Редактор удивилась, говорит: "Дакота, но вы одна из самых ярких и успешных выпускников проекта. "Спички" в истории рекордов как самая скачиваемая песня за все сезоны всех "Фабрик", мы покажем, что вы собираете огромные залы, что пишете всем поп-звездам песни, почему нет?" - написала Дакота.

Она долго размышляла, но все-таки согласилась.

Видео: Рита Дакота - "Спички"

Певица в очередной раз объяснила, какой страшной психологической травмой для нее была "Фабрика звезд".

"Фабрика" стала для меня первой настоящей травмой подросткового возраста. Травмой, которую мне пришлось прорабатывать с психологом...

Мне было плохо так, что иногда я даже думала о суициде. Меня тогда спасли только любовь к маме и вера в Бога", - призналась Рита.

Прямо во время проекта умер ее дедушка, который был ей ближе отца. Именно он воспитывал ее и любил.

"И больше не осталось в мире ни одного сильного и большого мужчины, кто любил бы меня и защищал. Зато я, малая и зеленая, попала в мир других больших мужчин - кто не обязан был нянчиться со мной. И не нянчился.

Мне очень жестко объясняли, что я тут никто и ничего особенного во мне нет. Я очень долго верила в то, что я никакая не особенная и никакая не талантливая. И вижу "только себя в музыке, а не музыку в себе", - рассказывала певица подписчикам.

Тогда Рита была раздавлена несправедливостью и тем, что победу отдали Насте Приходько.

"Выиграла тогда Настя Приходько, которая топила за фашизм и с которой мы постоянно воевали и дрались", - указала Дакота.

Певица впервые рассказала, что участница Корнелия из-за цвета кожи тоже часто получала от Насти.

"Помню, однажды она запустила в голову Приходько банкой Redbull за очередную расистскую шуточку.

Сегодня бы такой человек, как Настя, не смел бы пукнуть рядом с федеральным телевидением, где весь мир за толерантность, а тогда она выиграла. Для меня это было торжеством зла над добром, жестокости над сердечностью", - отметила Рита.

Видео: Настя Приходько - "Мамо"

После "Фабрики" Риту ожидали годы "безденежья за бортом шоу-бизнеса". Тогда по причине своей юности она стала считать врагами весь проект, включая тех, кто его создал. Блондинка отказывалась от всех съемок, так как боялась встретить продюсеров Юрия Аксюту и Константина Меладзе.

Даже сейчас, будучи независимым артистом, она все равно опасалась встречи с бывшими продюсерами, которые ей не сделали ничего плохого.

Но спустя столько лет Рита благодарна, что ее взяли на этот проект. Она поняла, что продюсеры не просто ее учили, они ее любили. Сейчас, осознав все, она поняла, что получила признание и любовь от людей. Певица искренне поблагодарила своих учителей за их труд и все то, что они в нее вложили.

"Спасибо тебе, "Фабрика". Ты воспитала меня очень жестко, но теперь я непобедима", - резюмировала Дакота.