Ренарс Кауперс объяснил, зачем стал блондином

🗞Vakara ziņas!! Pirmkārt, paldies visiem liels par vakardienas komentāriem un versijām!! Pareizā atbilde iirrrr🥁🥁🥁 - C🙌!! Filma, mīļie draugi,- filma ir atbilde manam pēkšņajam blondumam!!😀📺 Starptautisks kinoprojekts - ģimenes piedzīvojumu filma Eric Stoneheart #eriksakmenssirds, kurā man ir epizodiska loma, kā arī ļoti pagodinoša iespēja kopā ar @brainstormofficial sacerēt tituldziesmu skaņu celiņam. Jau otro dienu esmu Tallinā un šodien sākās filmēšanas darbi. Pirms kameras sāka dūkt, paspēju pārmīt pāris vārdu un iemūžināt mirkli ar filmas režisoru Ilmar Raag. Kādu brīdi vēl atļaušos neatklāt, kas ir mans tēls filmā, bet pavisam drīz jau arī šis priekškars kritīs!! Intriga!!😅 First of all, thank you everybody for commenting and guessing what is the real reason beyond my sudden blondness!!😇 And the right answer is - a movie!! An international project called Eric Stoneheart! I have an episodic role and also a wonderful possibility to write a song for it together with @brainstormofficial. I am in Tallinn and the filming is in the process. Before cameras started to roll we had a talk with a film director Ilmar Raag and also catched a moment to make a photo together. The next guess is gonna be - what is my role in a movie??)) But let's keep intrigue for a while, ok?😉 #eriksakmenssirds #erikstoneheart

