На Центральном рынке Риги пресечена деятельность группировки по отмыванию денег

Уголовный процесс был начат в июне, а предполагаемый объем ущерба для государственного бюджета составляет более 637 тысяч евро.

Преступная группировка занималась схемами налогового мошенничества в период с января 2018 года до настоящего времени в сфере торговли мясом. Предприятия указывали в бухгалтерских документах и декларациях несостоявшиеся сделки с фиктивными предприятиями.

В рамках уголовного процесса было проведено 18 обысков по месту жительства лиц, в офисах и автомобилях. Подозреваемыми признаны три человека, к ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.