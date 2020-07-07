Вт, 7.07.2020
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На Центральном рынке Риги пресечена деятельность группировки по отмыванию денег

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) пресекло на Центральном рынке Риги деятельность преступной группировки, которая занималась отмыванием денег и мошенничеством с НДС.

Уголовный процесс был начат в июне, а предполагаемый объем ущерба для государственного бюджета составляет более 637 тысяч евро.

Преступная группировка занималась схемами налогового мошенничества в период с января 2018 года до настоящего времени в сфере торговли мясом. Предприятия указывали в бухгалтерских документах и декларациях несостоявшиеся сделки с фиктивными предприятиями.

В рамках уголовного процесса было проведено 18 обысков по месту жительства лиц, в офисах и автомобилях. Подозреваемыми признаны три человека, к ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

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