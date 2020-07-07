Осенью рижанам покажут искушенное блаженство в танцевально-эротическом театре Rubedo

"С первого шага вы окажетесь частью привилегированного действия, где правило одно - наслаждаться увиденным. Нужно быть смелым зрителем, чтобы заглянуть в мир Rubedo: во вселенную искушенного блаженства и просветленного сознания. Мы объединили техники контемпорари и стрипа в один перформанс, ушли от привычных паттернов и форм, нашли что-то личное для всех нас", - обещают организаторы.

ФОТО: Пресс-фото

Rubed (буквально "краснота") - состояние крайней интенсивности. В точке кипения все антагонистические вещества образуют новый сплав, соединяется несоединимое. Красный цвет - символ Rubed - это цвет жизненного потенциала, погруженного в недры психики.

ФОТО: Пресс-фото

Зрителям позволят заглянуть внутрь своих жизненных процессов и столкнулся с собственными внеморальными действиями.

ФОТО: Пресс-фото

Сможете ли вы их принять? Познакомиться со своими грехами, осознать, что в них есть порочная сторона. Такая запретная, но такая притягательная. Почувствовать жар от той энергии внутри, которая, как кипящий сосуд, может не выдержать перегрузки и от избыточного давления привести к самовоспламенению. Задайтесь вопросом: "Так может это и является этапом к возникновению нового, единого, осознанного "я"?"

ФОТО: Пресс-фото

Артисты: Кобцева Юлианна, Вероника Власовских, Бондарь Мария, Анна Филиппова, Халдина Анастасия, Багдасарян Николай.

Dress code: BLACK & RED

Хореограф-постановщик: Юлианна Кобцева ( "ТАНЦЫ" на ТНТ; "Танцуй"; "Dance Революция")

После премьеры зрители приглашаются на AFTERPARTY в 8 LOUNGE. Билеты можно приобрести на www.bilesuserviss.lv

Видео: танцевально-эротический театр Rubedo