С Трампом больше не дружит. Предвыборная платформа Канье Уэста, собравшегося в президенты США

5 июля Канье Уэст объявил о своем намерении принять участие в выборах президента США, опубликовав сообщение в Twitter. Рэпера поддержала не только его супруга Ким Кардашян-Уэст, но и руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Пока что неясно, насколько серьезны намерения музыканта, но многие задались вопросом - успеет ли Уэст подключиться к гонке?

"Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", - написал рэпер 5 июля в своем Twitter, прикрепив к посту хештег #2020VISION (Видение 2020).

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

Уэста поддержала его супруга Ким Кардашян, перепостив его запись в Twitter и прикрепив эмодзи с флагом США. Музыканту также ответил в Twitter Илон Маск: "Я тебя полностью поддерживаю!".

You have my full support! — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020

Заявление Уэста только за первый час получило сотни тысяч ретвитов.

Напомним, что рэпер не раз изъявлял желание баллотироваться на пост президента США. Первые заявления Уэст делал еще в 2015 году на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards - тогда он связывал себя с Демократической партией США. Второй раз Канье объявил о желании баллотироваться в октябре 2019 года. С годами музыкант поменял политические взгляды, став сторонником республиканцев - он встречался с президентом-республиканцем Дональдом Трампом, выступал в его поддержку и называл его своим братом.

ФОТО: SCANPIX

В этот раз Уэст опоздал с заявлением, потому что сроки регистрации кандидатов вышли. В 2020 году на пост главы государства претендуют действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент администрации Барака Обамы Джо Байден от Демократической партии. Оба пока еще не прокомментировали заявление рэпера.

До выборов 2020 года остается менее четырех месяцев, многие задаются вопросом - может ли Уэст официально зарегистрироваться как кандидат на выборах в США?

Да, но это сложная процедура. Фактически Уэст проходит по требованиям: по Конституции США, президент должен быть не моложе 35 лет и быть гражданином США, не менее 14 лет прожившим в этой стране. Однако будущему президенту необходима поддержка партии - на сегодняшний день неизвестно, какую партию намерен представлять Уэст.

Теоретически рэпер может успеть запустить президентскую кампанию, но сделать это нужно как можно быстрее - например, в июле, и это будет непросто. Уэст также может получить поддержку существующей партии или зарегистрировать новую.

Например, рэпера может поддержать Демокартическая партия.

"Демократы не именно его поддержат, но общая идея у них - выставить какого-то представителя меньшинств - витает, по сути, в воздухе, и демократы сами ищут таких, как он",

- так высказался доцент кафедры международной безопасности МГУ Алексей Фаненко в интервью РИА "Новости".

Уэст может стать и независимым кандидатом, но для этого ему нужно зарегистрироваться в данном качестве в каждом из 50 штатов Америки. Однако на момент публикации твитта в шести штатах закончился срок приема заявок от независимых кандидатов.

"Медуза" пишет, что у рэпера есть еще одна возможность стать президентом США - у американских избирателей есть право самим вписать своего кандидата. Этим пользуются кандидаты, которые не смогли пройти все предвыборные процедуры, поэтому они агитируют своих сторонников вписывать их имена от руки. Такие кандидаты выигрывали местные выборы или внутренние выборы в больших партиях, но президентские - никогда. Кто знает, возможно, именно на этот вариант и рассчитывает Канье Уэст?

Выборы 46-го президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Что за предвыборная платформа у Канье?

В большом интервью журналу Forbes Канье Уэст ответил на вопрос, от какой партии он собирается выдвигаться и что у него за предвыборная платформа в целом. Его ответы вызывают все новые вопросы. "Медуза" кратко пересказала главные моменты очень странного интервью:

О партии - Канье Уэст создаст собственную партию, которую назовет The Birthday Party.

"Когда мы победим, это будет как будто у всех сразу случился день рождения", - аргументирует он выбор названия.

Помощники - политконсультантом Канье будет Илон Маск. Что в целом неудивительно, последний уже поддержал его в Twitter.

Отношение к Дональду Трампу изменилось - "Во время этого интервью я снимаю красную кепку (с предвыборным слоганом Трампа "Сделаем Америку великой снова")".

"Все происходящее кажется мне какой-то бестолковщиной. Мне особенно не понравилось, что он прятался в бункере", - добавил Уэст.

Планы - строить будущее общество Уэст хочет по образу вымышленного африканского государства из вселенной Marvel под названием Ваканда.

"Я назвал бы Ваканду лучшим примером того, как я и моя команда намерены чувствовать себя в Белом доме", - сказал он.

Геополитика - "Я люблю Китай. Эта болезнь - не их вина. Китайцы не виноваты, они ведь тоже божьи люди. Я люблю Китай. Эта страна изменила мою жизнь", - говорит Уэст.

Об экологии - "Нам нужно избавиться от всякой химии. В дезодоранте, в зубной пасте есть химикаты, которые не дают нам в полной мере служить Господу". Кстати, Уэст уверен, что переболел Covid-19 еще в феврале, и называет вакцину от коронавируса "меткой нечистого".

"Они хотят вставить в нас чипы и делать всякие штуки, чтобы мы не смогли войти во врата рая", - заявил он.

Справка: Канье Уэст - один из самых успешных музыкантов в мире, суммарный объем продаж его альбомов и синглов в 2019 году превысил 120 млн экземпляров.

- один из самых успешных музыкантов в мире, суммарный объем продаж его альбомов и синглов в 2019 году превысил 120 млн экземпляров. Помимо музыки, Канье владеет линией одежды Yeezy и занимается благотворительностью.

В 2020 году эксперты Forbes признали американского хип-хоп-исполнителя миллиардером. Издание оценило состояние Уэста в 1,3 миллиарда долларов.