В России по обвинению в госизмене арестован бывший журналист "Коммерсанта"

О задержании Сафронова стало известно утром 7 июля.

Сафронов арестован на месяц и еще 30 суток - до 6 сентября.

⚡️Советника главы "Роскосмоса" только что задержали в Москве. Возможно, речь идёт о статье "Государственная измена" pic.twitter.com/MXHdj0aPta — lifenews_ru (@lifenews_ru) July 7, 2020

Как пишет издание, в "Роскосмосе" подтвердили эту информацию, сказав, что задержание не имеет связи с текущей работой Сафронова в госкорпорации. В доме Сафронова проводят обыск.

30-летний Иван Сафронов, согласно версии ФСБ России, работал на одну из спецслужб стран НАТО. Версия: Сафронов собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, составляющие государственную тайну, сказано в сообщении ФСБ.

За данное преступление мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

В заявлении подчеркивается, что задержание журналиста не связано с его нынешним местом работы.

После задержания Сафронова в Москве на Лубянке начались одиночные пикеты. Там были задержаны корреспондентка "Коммерсанта" Кристина Дюрягина и Ольга Чуракова из "Проекта".

В свою очередь на акции в поддержку журналиста у здания ФСБ была задержана журналистка "Коммерсанта" Елена Черненко. Полиция объяснила задержание Черненко тем, что "акция не разрешена в связи с карантином".

Кто такой Иван Сафронов?

Иван Сафронов был сотрудником деловых СМИ примерно 10 лет, он писал о военно-промышленном комплексе.

С 2010 года девять лет являлся корреспондентом и спецкором "Коммерсанта". Из издания он был уволен в мае 2019-го. Поводом стала его статья о возможной отставке Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации. В знак протеста из газеты уволились все сотрудники отдела политики.

В 2019-2020 годах Сафронов был работал в "Ведомостях". Он ушел после того, как главредом издания стал Андрей Шмаров. В мае этого года Сафронов занял должность советника главы "Роскосмоса" по информационной политике.