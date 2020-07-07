Вт, 7.07.2020
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Президент Бразилии заболел Covid-19. Он отрицал опасность вируса

Жаир Болсонару

ФОТО: AFP/SCANPIX

Президент Бразилии Жаир Болсонару во вторник сообщил, что у него диагностировано заражение Covid-19.

Президент заявил, что чувствует себя очень хорошо и у него совсем легкие симптомы. 

С самого начала вспышки коронавируса Болсонару считал эту болезнь малозначительной. Он называл ее "легким гриппом" и не соблюдал правила социального дистанцирования и мероприятия по ограничению, в том числе ношение масок для лица в обществе.

Бразилия находится на втором месте по числу заболевших Covid-19 среди всех стран мира после США. Там подтверждено более 1,6 миллиона случаев заражения и более 65 000 случаев смерти.

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