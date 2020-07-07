Президент Бразилии заболел Covid-19. Он отрицал опасность вируса

Президент заявил, что чувствует себя очень хорошо и у него совсем легкие симптомы.

С самого начала вспышки коронавируса Болсонару считал эту болезнь малозначительной. Он называл ее "легким гриппом" и не соблюдал правила социального дистанцирования и мероприятия по ограничению, в том числе ношение масок для лица в обществе.

Бразилия находится на втором месте по числу заболевших Covid-19 среди всех стран мира после США. Там подтверждено более 1,6 миллиона случаев заражения и более 65 000 случаев смерти.