Журналист и советник Рогозина Иван Сафронов арестован. Его заподозрили в работе на чешские спецслужбы

Под особый контроль дело в Кремле брать не планируют

В Кремле Сафронова хорошо знают - во время работы в "Коммерсанте" он неоднократно сопровождал Путина в поездках и входил в президентский пул. Всех журналистов, которые ездят с президентом, подвергают проверке со стороны Федеральной службы охраны (ФСО) - проходить ее должен был и Сафронов.

Песков еще год назад называл его "одним из самых профессиональных и талантливых" журналистов в стране. Отказываться от своих слов он не стал. "Да, я могу это повторить. Это действительно так, - сказал он, отвечая на вопрос Би-би-си. - Он освещал работу правительства, работал и в президентском пуле. Мы все знаем его материалы, они отличались глубокой экспертизой".

От преследования Сафронова открестились и в "Роскосмосе": задержание Сафронова не касается его текущей работы в госкорпорации, сообщили в пресс-службе агентства. В мае этого года Сафронов перешел туда на должность советника Дмитрия Рогозина, главы агентства. На этом посту он занимался выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий, а также курировал ряд спецпрограмм.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сказал ТАСС, что "в течение нескольких лет знал Сафронова как журналиста, глубоко разбирающегося в материале, который он готовил к публикациям в газете "Коммерсант": "Не сомневался в его высоком профессионализме и личной порядочности". В "Роскосмосе" сообщили, что оказывают содействие следствию.

У Сафронова не было доступа к гостайне и он даже его не оформлял, рассказал Би-би-си знакомый журналиста, близкий к "Роскосмосу". Он попросил об анонимности, поскольку не уполномочен давать комментарии СМИ.

"В корпорации Сафронов сразу включился в работу и занялся несколькими спецпроектами. Яркий пример одного из них - колонка Рогозина в издании Forbes, где он ответил на запуск в США пилотируемого корабля Dragon", - говорит собеседник Би-би-си.

О случившемся с Сафроновым в "Роскосмосе" узнали только из СМИ, добавил он. Источник Би-би-си сомневается, что задержание связано с работой в госкорпорации: "Месяц - не тот срок, чтобы ФСБ принимала такое решение. Формальной причиной [ареста] могло стать все, что угодно".

СМИ связали задержание Сафронова с его текстами в "Коммерсанте". Обыск провели у его бывшей девушки и у коллеги

Вскоре после задержания Сафронова Интерфакс со ссылкой на "информированный источник" сообщил, что дело против него может быть связано с его прежней журналистской деятельностью. Допуска к гостайне в "Роскосмосе" Сафронов не имел, сообщил в свою очередь Рогозин.