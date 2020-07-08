Отражение советской власти - небоскребы-бублики в Москве

Блочные девятиэтажки в форме цилиндра были построены в 1972 году, их авторами стали местный архитектор Евгений Стамо и инженер Александр Маркелов. Здания на 913 и 936 квартир находятся на юго-западе города, относительно близко к центру Москвы. Местные жители называют своеобразную конструкцию пончиком или бубликом из-за формы здания.

ФОТО: Wikimedia Commons

Нужно сказать, что в планах архитекторов было создание не одного или двух больших, обжитых цилиндра. Здания заказало самоуправление, и в его планах было построить пять таких цилиндров до Олимпиады 1980 года, создав таким образом образ олимпийских колец с высоты птичьего полета. Одновременно с престижным спортивным событием заказчики надеялись огромными кольцами освежить серые блочные районы, а внутри колец создать зеленые оазисы или широкие цветущие дворы. Однако этот амбициозный проект пережил фиаско.

Когда первое здание или круг был готов, архитекторы поняли, что этот дом нельзя так просто соединить с остальными кольцами и вся композиция жилых зданий будет занимать слишком много свободной площади. Кроме того, стало понятно, что содержание таких зданий значительно дороже содержания обычных блочных зданий в форме прямоугольника, поэтому проект был отменен. До отмены проекта в Москве были созданы два здания такого типа.

ФОТО: Wikimedia Commons

Оба здания в форме цилиндра - практически идентичные копии друг друга - в каждой 26 входов, а диаметр составляет 155 метров. На первых этажах зданий оборудованы коммерческие помещения - магазины, аптеки и даже библиотека. Нужно добавить, что круг на 936 квартир пристроен к находящейся рядом киностудии "Мосфильм", поэтому дом в форме цилиндра не один раз появлялся в различных фильмах, а лучшие квартиры дома 1979 года были щедро розданы актерам студии.

'Bublik' circular apartment building in Moscow, constructed in 1972 by Soviet architect Eugene Stamo. A brutalist bagel pic.twitter.com/ThzCHWuTWs — Scott Kerr (@scott_kerr) February 25, 2020

С годами здания в форме цилиндра показали себя не с лучшей стороны - неординарная форма зданий и используемые материалы, в частности, железобетонные блоки, не могли обеспечить достаточную изоляцию, а квартиры нестандартной формы начинали просить ремонта значительно быстрее стандартных блочных домов. Свои проблемы создал и круглый двор - в нем нередко дул сильный ветер, который циркулировал длительное время, кроме того, жителям часто приходилось переносить феноменальную акустику двора, которую с радостью использовали дети и подростки.

Главное здание Apple в Кремниевой долине ФОТО: Wikimedia Commons

Когда оба здания цилиндрической формы были закончены, почти 50 лет архитекторы старались не повторять это московское строительство, вплоть до наших дней. Сейчас наиболее известное здание в форме цилиндра - новое здание Apple в Кремниевой долине, которое и современные архитекторы сравнивают с жилыми домами в Москве.