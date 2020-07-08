В Риге мужчина на электровелосипеде протаранил столб. Его нашли в луже крови

Направляясь в сторону Вецмилгрависа, сотрудники Рижской полиции самоуправления (RPP) заметили лежащего на обочине человека, рядом с которым лежал велосипед. Остановив машину, полицейские констатировали, что в луже крови лежит мужчина.

"Конститровали, что у него разбита голова, все лицо было в крови, из ушей текла кровь, поэтому мы немедленно вызвали Службу неотложной медицинской помощи (NMPD), чтобы проверить состояние его здоровья", - сообщил передаче инспектор RPP Екабс Цауне.

Мужчина, возможно, врезался в фонарный столб, так как и на столбе была замечена кровь - повреждения были и на велосипеде.

"Через семь минут на место происшествия приехали сотрудники NMPD. Медики оказали мужчине помощь и доставили его в больницу с тяжелыми травмами головы и позвоночника", - сообщила представитель NMPD Сармите Скуйиня.

Скорее всего, последствия аварии были настолько серьезными, так как велосипед был оборудован электромотором, к тому же, мужчина был без защитного шлема.

Все материалы, связанные с происшествием, переданы следователям Государственной полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

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