Палитра природных витаминов, которые легко можно принимать летом

Хорошая новость - лето в самом разгаре, и это лучшее время, когда все необходимые организму витамины можно получить из местных фруктов, ягод и овощей. Чтобы не растеряться в огромном море витаминов, фармацевт Euroaptieka Зане Мелберга объясняет, какие витамины для организма человека самые важные и с какими продуктами их можно получить.

Что свидетельствует о нехватке витаминов в организме?

О нехватке разных витаминов в организме свидетельствуют различные симптомы. Например, бессонница, ощущение подавленности, легкая раздражительность свидетельствуют о нехватке витаминов группы В (B1, B2, B6 и B12). Потрескавшиеся уголки губ свидетельствуют о недостатке витаминов А и Е. Если в последнее время стало выпадать все больше волос - надо обратить внимание на то, в достаточном ли количестве организм получает железо и витамин С.

Основной принцип - разнообразие, сбалансированность и умеренность

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О принципах здорового и сбалансированного питания, похоже, знают все, а придерживаются их лишь некоторые. Мы ошибочно думаем, что в повседневной жизни сложно придерживаться этих принципов, ищем все новые отговорки, почему здоровое питание не может стать важной составляющей будничной жизни. В действительности все очень просто.

"Основными принципами здорового питания являются разнообразие, сбалансированность и умеренность. Это значит, что в пище должно быть достаточное количество белков, жиров, углеводов, воды, а также витаминов. Основным источником витаминов служат фрукты и овощи, которые сейчас, во время летнего сезона, обладают самой высокой пищевой ценностью. Они должны были бы составлять половину количества ежедневно потребляемой пищи. Дневная доза для взрослого человека состоит из 2-4 порций фруктов и по крайней мере 3-4 порций овощей, вместе около 500 граммов", - поясняет Мелберга.

Следует помнить, что не всегда повседневно необходимую дозу витаминов мы сможем получить с пищей, ведь, например, чтобы получить необходимую суточную дозу витамина С, за день надо съедать по крайней мере 6 паприк или полтора лимона. В таких случаях для дополнения рациона рекомендуется употреблять пищевые добавки. В них содержатся концентрированные питательные вещества (витамины и минеральные вещества) или другие вещества, обладающие пищевой ценностью или физиологическим действием, по отдельности или в комбинации. Отдельные пищевые добавки подходят и для детей – они доступны разной формы и вкуса. Пищевые добавки на организм каждого человека также действуют по-разному, поэтому о необходимости их употребления, как и о приеме безрецептурных лекарств, всегда следует проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

Ежедневная еда - по крайней мере 2 цветов

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