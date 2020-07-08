Илья Авербух перестал скрывать роман с "папиной дочкой" Лизой Арзамасовой

Продолжительное время паре удавалось скрывать свой роман, и делали они это виртуозно: об отношениях не догадывались даже близкие. Но теперь влюбленные решили, что пора прекращать прятаться и переглядываться украдкой. Очевидно, их чувства прошли проверку временем.

"Мы действительно с Лизой встречаемся и строим наши отношения... Что я еще могу тут сказать?" - признался изданию спортсмен.

Узнав такую новость, многие принялись подсчитывать, насколько мужчина старше своей возлюбленной. Разница в возрасте оказалась внушительной - 21 год (Авербуху 46 лет, а Арзамасовой - 25).

К слову, Илья не переживает по данному поводу, однако давать более подробный комментарий на сей счет он отказался. Равно как и прогнозировать, дойдет ли дело до свадьбы.

"Никогда не хотел делать шоу из личной жизни, - признался Авербух изданию StarHit. - Мне хотелось бы беречь ее от посторонних глаз как можно дольше, несмотря на то, что мы с Лизой - публичные люди.

Подтверждаю - мы действительно встречаемся с Лизой, но на интервью не согласны. Возможно, через некоторое время будем готовы что-то рассказать. Больше ничего не хотел бы добавить. Спасибо".

Судя по всему, отец Ильи уже познакомился с его избранницей.

"Всегда поддерживал и сейчас особенно поддерживаю выбор сына", - приводит слова Изяслава Наумовича "Комсомольская правда".

Стоит отметить, что Лиза Арзамасова имеет репутацию крайне серьезной девушки. Вот уже несколько лет актриса занимается благотворительной деятельностью и является попечителем фонда помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость".

Она старается участвовать в жизни одиноких стариков и помогает им финансово.

Напомним, за плечами Ильи Авербуха брак с фигуристкой Ириной Лобачевой. Супруги развелись в 2007 году после 12 лет совместной жизни. Их сын Мартин сейчас живет с папой.