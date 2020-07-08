Ср, 8.07.2020
Проблема расизма существует везде, но в Латвии она не проявляется так, как во многих других странах, переживших колониализм и рабство. Эгил Левитс, президент Латвии

Внимание!

Это содержание предназначено только для взрослых.

Мне уже есть 18 лет. Мне еще нет 18-ти.

61-летняя Мадонна позирует в одних трусиках, опираясь на костыль

ФОТО: Reuters/LETA

Американская поп-дива Мадонна поделилась в своем Instagram-аккаунте неожиданным "зеркальным селфи", сделанным дома, на котором она запечатлена практически голышом.

На снимке Мадонна позирует топлес, опираясь на костыль. На ней лишь черные трусики и панама. "У каждого свой костыль", - подписала этот пикантный кадр звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Everyone has a Crutch................ 🛠

A post shared by Madonna (@madonna) on

Напомним, что Мадонна вынуждена передвигаться на костылях из-за травмы, которую она получила во время мирового турне Madame X.

Она прервала тур из-за пандемии Covid-19. Кроме того, сама певица и часть ее команды заболели Covid-19 в Париже. Звезда узнала об этом спустя два месяца после теста на антитела.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ