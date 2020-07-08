61-летняя Мадонна позирует в одних трусиках, опираясь на костыль

На снимке Мадонна позирует топлес, опираясь на костыль. На ней лишь черные трусики и панама. "У каждого свой костыль", - подписала этот пикантный кадр звезда.

Напомним, что Мадонна вынуждена передвигаться на костылях из-за травмы, которую она получила во время мирового турне Madame X.

Она прервала тур из-за пандемии Covid-19. Кроме того, сама певица и часть ее команды заболели Covid-19 в Париже. Звезда узнала об этом спустя два месяца после теста на антитела.