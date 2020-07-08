Ср, 8.07.2020
Отель почти пустой, в ресторане все тарелки за стеклом, выдают они тоже сами – говоришь, что тебе надо и тебе передают через окошко. Жительница Эстонии о путешествии в Грецию
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Кино
  • "Петровы в гриппе": вышел тизер-трейлер нового фильма Кирилла Серебренникова

"Петровы в гриппе": вышел тизер-трейлер нового фильма Кирилла Серебренникова

ФОТО: скриншот видео

Вышел первый трейлер фильма "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова. Это экранизации одного из самых успешных российских бестселлеров последних лет - романа Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него", пишет "Медуза".

"Петровы - самая обычная семья. Он - автослесарь, она - библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма", - так кратко описывается сюжет фильма на YouTube-канале SonyPicturesRU.

Режиссер и сценарист картины - Кирилл Серебренников.

В ролях: Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Александр Ильин-младший, Иван Дорн, Тимофей Трибунцев, Георгий Кудренко и другие.

По данным прокатчика, фильм выйдет на большие экраны в 2021 году.

Внимание: картина предназначена для просмотра лицами старше 18 лет!

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ