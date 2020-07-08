"Петровы в гриппе": вышел тизер-трейлер нового фильма Кирилла Серебренникова

"Петровы - самая обычная семья. Он - автослесарь, она - библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма", - так кратко описывается сюжет фильма на YouTube-канале SonyPicturesRU.