"Петровы в гриппе": вышел тизер-трейлер нового фильма Кирилла Серебренникова

Вышел первый трейлер фильма "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова. Это экранизации одного из самых успешных российских бестселлеров последних лет - романа Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него", пишет "Медуза".
"Петровы - самая обычная семья. Он - автослесарь, она - библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма", - так кратко описывается сюжет фильма на YouTube-канале SonyPicturesRU.
Режиссер и сценарист картины - Кирилл Серебренников.
В ролях: Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Александр Ильин-младший, Иван Дорн, Тимофей Трибунцев, Георгий Кудренко и другие.
По данным прокатчика, фильм выйдет на большие экраны в 2021 году.
Внимание: картина предназначена для просмотра лицами старше 18 лет!
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!