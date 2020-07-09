Видео ⟩ "За нами не угнаться!": Настя Ивлеева и Элджей отметили годовщину со стрельбой

Видео вызвало споры в комментариях. Большая часть подписчиков Насти были счастливы за нее и Алексея и поздравляли пару с годовщиной, но другая часть была удивлена таким праздникам. Фолловеры посчитали, что подобные развлечения с оружием могут привести к трагическим событиям.

"Как же легко в России достать оружие", "А разрешение имеется на оружие?", "А это вообще законно?", "Я понимаю, что праздник, но зачем пальбу устраивать? Переживаю, что кто-то мог пострадать", - писали комментаторы.

Напомним, предложение возлюбленный Элджей сделал в 2019 году на ее день рождения. Она признавалась, что - это было для нее неожиданностью. Сама свадьба была скромной. Ивану Урганту Настя рассказала, что церемония была очень маленькой. Не было никаких друзей или родных. У телеведущей даже не было свадебного платья, на ней были штаны и толстовка. Роспись в ЗАГСе произошла совершенно спонтанно, а после торжественного события пара отправилась домой спать. "После выпили вина и пошли спать. Ну я еще съела несколько чипсов", - сказала тогда Ивлеева.