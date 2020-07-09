Видео ⟩ "За нами не угнаться!": Настя Ивлеева и Элджей отметили годовщину со стрельбой

На днях популярный блогер Настя Ивлеева и рэпер Элджей отметили годовщину своей свадьбы. Звезды устроили громкую вечеринку, на которой даже стреляли из автомата.
На своей Instagram-странице Ивлеева опубликовала фрагменты с мероприятия.
"Это любовь", - написала Настя.
Видео вызвало споры в комментариях. Большая часть подписчиков Насти были счастливы за нее и Алексея и поздравляли пару с годовщиной, но другая часть была удивлена таким праздникам. Фолловеры посчитали, что подобные развлечения с оружием могут привести к трагическим событиям.
"Как же легко в России достать оружие", "А разрешение имеется на оружие?", "А это вообще законно?", "Я понимаю, что праздник, но зачем пальбу устраивать? Переживаю, что кто-то мог пострадать", - писали комментаторы.
После шумной годовщины следом наступил день рождения Элджея.
"С днем рождения тебя, моя любовь!" - написала Настя.
Она подчеркнула, что они с рэпером, словно отдельная планета.
"Мы - это отдельная планета! Планета под названием - доверие, легкость, уверенность, поддержка, тайна, дружба, страсть, семья и вера друг в друга. Нас не понять, за нами не угнаться!
Люблю навсегда! Помни, что ты самый талантливый парень на моей памяти, ты можешь больше... " - указала она.
Напомним, предложение возлюбленный Элджей сделал в 2019 году на ее день рождения. Она признавалась, что - это было для нее неожиданностью. Сама свадьба была скромной. Ивану Урганту Настя рассказала, что церемония была очень маленькой. Не было никаких друзей или родных. У телеведущей даже не было свадебного платья, на ней были штаны и толстовка. Роспись в ЗАГСе произошла совершенно спонтанно, а после торжественного события пара отправилась домой спать. "После выпили вина и пошли спать. Ну я еще съела несколько чипсов", - сказала тогда Ивлеева.
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