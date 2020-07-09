Видео ⟩ Губернатора Хабаровского края задержали по подозрению в организации убийств

По версии следователей, Фургал был организатором покушений и убийств предпринимателей в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области, пишет "Медуза".

Губернатора задержали утром 9 июля возле его дома в Хабаровск.

Видео: Задержание губернатора Хабаровского края

В СК заявили, что ранее были арестованы еще четверо активных участников организованной преступной группы, в которую входил Фургал.

Сергей Фургал является членом ЛДПР, он стал губернатором Хабаровского края в 2018 году, победив кандидата от "Единой России" Вячеслава Шпорта. До этого он был депутатом Госдумы трех созывов, пишет "Медуза".

Как добавляет "Дождь", с 1992 по 1999 год Сергей Фургал работал терапевтом и неврологом в Поярковской центральной районной больнице. С 1999 года занимался бизнесом - был гендиректором компаний "Алькума", торговавшей лесоматериалами, и "Миф-Хабаровск", занимавшейся сбором лома черных металлов.