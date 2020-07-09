Лиза Арзамасова прервала молчание и высказалась в соцсетях: "Неприятно бывает, и отношениям вредит"

"Ребят... Ну чего вы так расшумелись? Ну что произошло? Мир на голову не рухнул. И я - все та же Лиза. Волей-неволей читаю комментарии. Ну куда деться? Это как гипноз.. И критику, и "рекомендации", и советы о том, что мне "нужно", и возмущения, и нездоровые какие-то маньяческие монологи", - призналась красавица.

Она искренне не понимает, что произошло.

"Чего случилось-то в нашем королевстве? Мы с вами вместе в Сети часто обсуждали серьезные философские вопросы, находили взаимопонимание, с юмором реагировали на сложные ситуации, проявляли такт и деликатность. И вдруг такой "взрыв на макаронной фабрике"..." - удивлена Лиза происходящему.

Арзамасова попыталась объяснить, что у каждого помимо работы, общения, выхода в Сеть, есть еще огромная жизнь, в которой происходит много событий.

"Я никогда не была настолько самоуверенной, чтобы, когда даже очень близко общаюсь с человеком, думать, что я все об этом человеке знаю и понимаю. Я стою к собеседнику лицом к лицу, но в курсе, что там, за спиной, у каждого - большая и очень часто - совершенно непредсказуемая жизнь, огромная, как Вселенная", - заметила актриса.

Девушка объяснила, что к чужому личному пространству следует относиться с уважением.

"Я благодарна за доверие, когда молчат - я... еще благодарнее. Вот в чем парадокс: большинство людей публичных профессий смирились и никак не реагируют, когда им приписывают "романы, интриги, проступки", не истерикуют по этому поводу.

Хотя и неприятно бывает, и отношениям вредит. Но уже махнули рукой: "Против лома нет приема". Так откуда такая обратная "истерика" от некоторых моих дорогих подписчиков, когда вдруг появляется какая-то реальная информация?", - спрашивает Арзамасова.

Лиза еще раз подтвердила, что она не любит и пока не умеет говорить на тему личной жизни.

"Что нужно знать обо мне тем, кто любит меня и уважает? Только то, что у меня все хорошо. Разве этого мало? А уж как там все в деталях, какая разница? С огромным уважением к вам, Ваша Лиза", - подытожила актриса.

Напомним, продолжительное время паре удавалось скрывать свой роман, и делали они это виртуозно: об отношениях не догадывались даже близкие. Но теперь влюбленные решили, что пора прекращать прятаться и переглядываться украдкой. Очевидно, их чувства прошли проверку временем.

Узнав такую новость, многие принялись подсчитывать, насколько мужчина старше своей возлюбленной. Разница в возрасте оказалась внушительной - 21 год (Авербуху 46 лет, а Арзамасовой - 25).