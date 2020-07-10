Самую большую натуральную грудь Украины видели? Это рекорд!

Украинская модель Мила Кузнецова - обладательница бюста 13-го размера - приняла участие в конкурсе на самую большую грудь в стране и установила рекорд. Об этом она сама сообщила в соцсетях.
"Победа! Самая большая натуральная грудь Украины!!!" - написала пышнотелая красотка в Instagram.
Участница конкурса Miss Universe Plus Size 2019 официально признана обладательницей самой большой натуральной груди в стране. Обхват ее бюста составляет 135,5 см.
Предыдущий рекорд (128 см) был зафиксирован в 2016 году и принадлежал жительнице Полтавской области Анне Рекало, сообщают украинские СМИ.
Организаторы мероприятия отметили, что все участницы прошли медицинское обследование в клинике для подтверждения натуральности молочных желез.
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