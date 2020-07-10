Объявлены даты концертов "Три Осокина"

22 июля в 20.30 слушатели приглашаются на давно ожидаемую летнюю очную встречу с династией выдающихся пианистов Осокиных в рамках концерта открытия "Юрмальского фестиваля".

Музыкальное удовольствие от Сергея Осокина и его двух сыновей - Андрея и Георгия - стало ежегодной традицией, к которой заботливо гото-вятся как великолепные мастера фортепианной игры, так и зрители.

В программу включено "Болеро" Мориса Равеля в версии Сергея Осокина для трех фортепиано - знаменитое касание пальцев балерин в переложении для шести рук отправит слушателей в только для них ведаемое чувственное путешествие. Ритмические страсти Ра-веля сменит глубокий трагизм "Лунной сонаты" Людвига ван Бетховена и мелодическая поэзия Фридерика Шопена. В исполнении Осокиных прозвучат и утонченные фортепианные произведения Александра Скрябина и, конечно же, "Меланхолический вальс" Эмиля Дарзиньша.

ФОТО: пресс-фото/Jānis Romanovskis

Предусмотренный 6 апреля 2020 года концерт "Три Осокина и друзья в Опере" отменен, обеспечив возвращение денег за приобретенные билеты, но одновременно с этим объявлена новая дата концерта - 3 мая 2021 года. В большом зале Латвийской Национальной оперы к трем Осокиным присоединятся их друзья по сцене и музыке, чтобы вместе представить незабываемые музыкальные интерпретации.

Концерт позволит осознать яркую индивидуальность каждого музыканта в отдельности и, одно-временно с этим, раскроет красочное совместное звучание трех концертных роялей, наполняющих зал Оперы звуковой мощью и поэтическим очарованием.

"Я очень доволен, что нашим любимым слушателям мы наконец можем обещать настоящую очную встречу. Мы очень давно задумали программу Три Осокина и друзья, в которой сможем поделиться самыми сокровенными чувствами и идеями со своими друзьями-единомышленниками. Конечно, невозможность провести столь ожидаемый и уже полностью распроданный концерта - это тяжелая и грустная ситуация, но все же во всем мире и музыканты, и ценители музыки оказались в похожих обстоятельствах. Именно поэтому, мы с таким нетерпением ждем нашу новую встречу со слушателями в "Дзинтари", которая стала неотъемлемой частью концертной жизни летней Юрмалы, своеобразной традицией, и в следующем году концерт камерной му-зыки с друзьями в Опере", - так прокомментировал концерты "Три Осокина" пианист Андрей Осокин.

Концерт в Дзинтари будет проведен для ограниченного количества слушателей - только 500 мест в зале, что создаст совершенно уникальную ситуацию в истории этого легендарного концертного зала.

Отец, профессор Сергей Осокин, и сыновья, лауреаты многочисленных международных конкурсов и яркие интерпретаторы музыки, Андрей и Георгий Осокины - три выдающихся пианиста из одной династии, которое в пространство мировой музыки вошли со своим уникальным звучанием фортепиано. Трех Осокиных объединяет глубокое, творческое и виртуозное раскрытие музыкальных композиций. Каждое прикосновение к клавишам продуманно, прочувствованно и преобразовано в неуловимую вибрацию звуков, которые затрагивают слушателей и раскрывает нюансированное звучание музыки.

ФОТО: пресс-фото/ Jānis Romanovskis

Осокины давали концерты в Латвийской национальной опере, концертном зале Lielais dzintars в Лиепае, в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале и театральном доме Jūras vārti в Вентспилсе. В концертные программы включаются звуковые картины лич-ностей разных эпох, которым особое звучание придается концертными флигелями Yamaha, которые пианисты очень оценили. Особая благодарность за создание про-граммы также Латвийской Музыкальной академии имени Язепа Витолса.

Следуя за актуальными тенденциями, концерт "Три Осокина" в к зале "Дзинтари" 22 июля можно посетить как лично, так и в прямой трансляции.