Известная актриса пропала на озере. Ее 4-летний сын найден один в лодке. Что известно?

Как передает CBSLA, 8 июля Ная отправилась со своим четырехлетним сыном на прогулку по озеру Перу в национальный парк Лос-Падрес (штат Калифорния).

Через три часа был найден лишь сын актрисы. 4-летний Джози Холлис Дорси в спасательном жилете спал в лодке. Малыш объяснил полиции, что мама хотела пойти купаться, а потом исчезла. Мальчик был передан родственникам.

В лодке спасатели обнаружили спасательный жилет актриса. Развернута большая поисковая операция. В департаменте шерифа округа Вентура сомневаются, что женщина могла уйти просто так и оставить сына одного.

На берегу был обнаружен автомобиль Риверы.

Глава бюро шерифа Кевин Донахью на пресс-конференции сказал, что актриса скорее всего не добралась до берега.

Лодка найдена в том месте, где глубина дна достигает 9 метров. Поиски затрудняет плохая видимость.

"Если тело запуталось в водорослях, то его никогда не найдут... Под водой много деревьев и растений. В них можно легко запутаться. Поэтому озеро небезопасно для ныряльщиков", - объяснил он.

Перед тем, как актриса пропала, она поделилась трогательным снимком с сыном.

Голливудская актриса Ная Ривера играла в эпизодах сериала "Коварные горничные", "Спасатели Малибу" и "C.S.I.: Майами". В 2011 году портал AfterEllen удостоил ее звания самой сексуальной женщины в мире, а спустя два года Ривера выпустила записанный совместно с рэпером Big Sean сингл Sorry.