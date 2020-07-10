Инспекция запретила купаться в озере Разнас в Липушки

Согласно информации, предоставленной VI, в других официальных местах для купания запретов нет. Об этом свидетельствуют проверки качества воды, проведенные инспекцией 6 и 7 июля.

Качество воды в 56 официальных морских и внутренних местах для купания будет проверяться инспекцией до 15 сентября, ежемесячно снимая пробы воды, подчеркнули в VI.

Вся информация об официальных и неофициальных местах для купания, где проверяется качество воды, доступна на сайте инспекции www.vi.gov.lv.

Следующие плановые проверки пройдут 3 и 4 августа, а результаты ожидаются 7 августа.