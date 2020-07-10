Сб, 11.07.2020
Волка же бьют не за то, что он сер. Так и Фургала бьют не за то, что он член ЛДПР. Он нарушил договоренность, причем сделал это не потому, что он нарушитель по натуре, а потому что смог воспользоваться слабостью власти. Такое не прощают. Илдус Ярулин, профессор Тихоокеанского государственного университета

Инспекция запретила купаться в озере Разнас в Липушки

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Инспекция здравоохранения (VI) ввела запрет на купание в озере Разнас на пляже в Липушки и не рекомендует купаться на пляжах в Рагациемсе и Салацгриве, где микробиологическое загрязнение превышает значения, установленные в нормативах, сообщила инспекция.

Согласно информации, предоставленной VI, в других официальных местах для купания запретов нет. Об этом свидетельствуют проверки качества воды, проведенные инспекцией 6 и 7 июля.

Качество воды в 56 официальных морских и внутренних местах для купания будет проверяться инспекцией до 15 сентября, ежемесячно снимая пробы воды, подчеркнули в VI.

Вся информация об официальных и неофициальных местах для купания, где проверяется качество воды, доступна на сайте инспекции www.vi.gov.lv.

Следующие плановые проверки пройдут 3 и 4 августа, а результаты ожидаются 7 августа.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ