"И вырвались на волю": Александр Ревва представил новый клип о завершении карантина

Клип начинается того, что исполнитель танцует один в квартире. На экране у него чат-конференция с другими людьми. Артист выпрыгивает с балкона и оказывается во дворе. Он начинает зажигательно танцевать.

В итоге вместе с Реввой танцует целая толпа. На всех защитные маски и перчатки, которые они в итоге снимают.

"Новый хит Артура Пирожкова, который разбудит в тебе Артура Пирожкова. Перетанцуй себя, семью и друзей. Только танцуя мы вырвемся на волю", - говорится в описании ролика.

За стуки клип посмотрели свыше 300 тысяч человек.

Мнения в комментариях разделились. Одни подписчики считают, что это не песня, а реклама нового жилого комплекса, а другие отмечают, что артист верен себе и создает зажигательные треки.

На данный момент клип собрал 15 тысяч лайков и всего 2,7 тысячи дизлайков.

Видео: Артур Пирожков - "Перетанцуй меня"