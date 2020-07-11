Вс, 12.07.2020
Нужно думать, как контролировать восточную границу, чтобы потом не удивляться, откуда появляются вирусоносители. Чем лучше мы будем защищать внешнюю границу, тем меньше придется "сидеть" нашим людям. Каспар Герхардс, министр земледелия
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Звезды
  • "И вырвались на волю": Александр Ревва представил новый клип о завершении карантина
1

"И вырвались на волю": Александр Ревва представил новый клип о завершении карантина
Видео

Александр Ревва (он же Артур Пирожков) с братьями Верниками

ФОТО: Русский TVNET

Российский шоумен и певец Александр Ревва, известный также под псевдонимом Артур Пирожков, представил клип на песню "Перетанцуй меня". 

Клип начинается того, что исполнитель танцует один в квартире. На экране у него чат-конференция с другими людьми. Артист выпрыгивает с балкона и оказывается во дворе. Он начинает зажигательно танцевать.

В итоге вместе с Реввой танцует целая толпа. На всех защитные маски и перчатки, которые они в итоге снимают.

"Новый хит Артура Пирожкова, который разбудит в тебе Артура Пирожкова. Перетанцуй себя, семью и друзей. Только танцуя мы вырвемся на волю", - говорится в описании ролика.

За стуки клип посмотрели свыше 300 тысяч человек. 

Мнения в комментариях разделились. Одни подписчики считают, что это не песня, а реклама нового жилого комплекса, а другие отмечают, что артист верен себе и создает зажигательные треки. 

На данный момент клип собрал 15 тысяч лайков и всего 2,7 тысячи дизлайков. 

Видео: Артур Пирожков - "Перетанцуй меня"

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ