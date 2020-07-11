Ян Гэ: Кирилл Серебренников называет меня своей принцессой

Вернуться с остальными актерами "Гоголь-центра" в Москву она не смогла: гражданку Китая не пустили в Россию из-за отсутствия вида на жительство (у нее рабочая виза) в связи с новыми коронавирусными ограничениями. Ян Гэ уже четыре месяца живет в Берлине и активно снимается - корреспондент DW с трудом встретился с актрисой в одном из китайских ресторанов в перерыве между съемками, чтобы поговорить о Серебренникове и ее российской карьере - Тула, ВГИК, шоу "Голос".

Deutsche Welle: Ты же в Москве, как там говорят, не местная. Как ты восприняла суд над Кириллом Серебренниковым?

Ян Гэ: Не люблю политику. И не понимаю. Нас обвиняют в том, что мы брали деньги и поставили спектакль, которого не было. Как можно врать в лицо и говорить, что спектакль не был поставлен, если его видели тысячи зрителей? Это был шок. Я думала, такие вещи очень далеко от меня. Я почувствовала себя потерянной. Получается, такое может случиться со всеми. И сейчас это происходит с девушкой, о которой говорят, что она рисует порнуху.

- Юлия Цветкова.

Ян Гэ ФОТО: скриншот видео

- Да. С ней.

- Ты говоришь: "Мы поставили спектакль". То есть ты считаешь себя частью команды? Не отделяешь себя от Серебренникова с его денежными делами?

- Не отделяю, и у меня есть на это серьезная причина: если бы не Серебренников, я бы не осталась в России. Я считаю, что он отец. Батя. Не только учитель. Я была у посольства, когда выносили приговор. В тот день у меня была съемка, но я так переживала, что не могла спать. Решила для себя: если его посадят, я никогда больше не приеду в Россию. Я ни одного мужчину в своей жизни не любила так долго. У меня нет отца. И не было отношений дольше, чем два с половиной года. С Серебренниковым я уже больше семи лет - так долго, как ни с кем. Мы переписывались незадолго до приговора, и он говорил, что был готов к тюрьме. Он на самом деле терял надежду.

- Вы переписываетесь?