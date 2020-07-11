Армия во время учений практически уничтожила дорогу в Юрмалциемсе

Житель Юрмалциемса Ивар Криедерс живет в одном из домов, дорогу к которому после военных учений преодолеть практически невозможно. В изъезженной, песчаной дороге застревает то одна, то другая машина. Сосед Янис Цибулис тоже недоволен - на море приходится идти пешком, так как проехать на машине слишком сложно.

"Если что-то сейчас нужно, скорая помощь, то у нас получается, что до этого места дорога уничтожена, придется нести до сюда на носилках, до скорой помощи", - рассказал он.

Во время учений Национальных вооруженных сил армия на военной технике перемещалась по территории поселка и оставила за собой значительные разрушения. Подобная беда после учений наблюдалась и раньше.

Ивар вспоминает, что во время учений во двор заехали два армейских автомобиля. Солдаты не поняли, где находятся, как добраться до моря, поэтому поехали по самому короткому пути - через луга.

Военная техника выезжала и на Юрмалциемский пляж. Полигон при этом находится примерно в восьми километрах.

"По пляжу они ездили как по большой автостраде. Несмотря на то, что у них в принципе отдельная дорога, отдельный подъезд, они все это могли делать с той стороны", - рассказал представитель думы Ницского края Айгар Вейс.

Представитель Государственной службы окружающей среды Андрис Юнкурс пояснил, что вреда природе нанесено не было. Проверки были произведены как до, так и после учений.

В свою очередь представитель местного самоуправления обвиняет руководство вооруженных сил в слабой коммуникации и нежелании сотрудничать. Это все приводит к недовольству жителей и разрушенным дорогам.

Командир Воздушных сил НВС Виестурс Масулис извинился перед жителями Юрмалциемса за уничтоженную дорогу. Он пояснил, что 27 июня представители поехали в Юрмалциемс и дорогу починили. Масулис обещает в другие годы после учений, покидая район, согласовывать с жителями качество дороги. Пока дорожное покрытие не будет приведено в порядок до изначального облика, боевые отряды район не покинут.

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