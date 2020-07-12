Видео ⟩ Нагиев и Харламов спели под душем в новом клипе

Видео снято на песню #YouAreSuperStar. Кроме Дмитрия Нагиева и Гарика Харламова в клипе можно увидеть и других знаменитостей.

Примечательно, что ролик был создан в условиях самоизоляции.

По задумке, главные герои клипа стоят с серьезным видом каждый под своим душем. Они подпевают ритмичной композиции, созданной основателем группы "Размер Project" - бывшим фронтменом популярного в 90-х проекта "Русский размер" Виктора Бондарюка.

Группа "Русский размер" была основана в 1991 году. Проект исполнял музыку в жанрах техно, транс и синти-поп. Самые известные хиты группы: "Бэтмен", "Звезда разлуки", "Лети", "Весна", "Вот так", "Звони", "Бегут года" и другие.

Мало кто знает, но в 1995 году, когда был создан проект "Русский Размер и Профессор Лебединский", Дмитрий Нагиев был радио-диджеем и активно участвовал в продвижении новых композиций группы.

В 2006 году Бондарюк покинул группу и создал "Размер Project", в которой выступает вместе с супругой Ириной Темичевой.