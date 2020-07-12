В Хабаровске - второй день митингов в поддержку Фургала. Есть задержанные

Как и в предыдущий день, участники протестного митинга собрались перед зданием городской администрации, сообщает портал "Медуза".

Днем 12 июля акция протеста собрала значительно меньше участников, чем накануне, но вечером жители Хабаровска устроили шествие по центру города к площади Ленина, практически парализовав дорожное движение, добавляет издание.

Несколько тысяч человек прошли по центральным улицам города, скандируя: "Свободу", "Я/Мы Фургал" и "Фургала - домой".

По оценке штаба Навального в Хабаровске днем на акцию собрались около двух тысяч человек.

Корреспондент "Интерфакса" сообщил с места событий, что полиция задержала несколько участников несанкционированной акции. По его словам, после предупреждений полицейские задержали четверых молодых мужчин, один из которых был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в субботу, 11 июля, тысячи жителей Хабаровского края вышли на стихийный несанкционированный митинг в поддержку губернатора от ЛДПР Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств. Митинг, участники которой скандировали лозунги против президента Владимира Путина, назвали крупнейшим в истории края.