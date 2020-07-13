Пн, 13.07.2020
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Как звезды провели эти выходные: Лобода на отдыхе, Семенович на яхте и только Басков на работе

ФОТО: instagram.com/ververa/danasokolova_official/im_lyubovaksenova

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, чем знаменитости занимались на выходных. На этот раз многие звезды отправились отдыхать к морю и впервые за долгое время очутились в аэропортах.

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Очень повезло соседям Анфисы Чеховой

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Легкая и практически незаметная реклама чая от Веры Брежневой

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Сфоткай, типа я такая читаю". Светлана Лобода на отдыхе

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Новый друг Алены Апиной

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Валерия Гай Германика, Игорь Николаев и бутылочка белого

Кто сказал, что сандали на носки - это не модно? Певица Луна так не считает

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Катерина Шпица также не парится на счёт обуви

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Опасные танцы Анны Семенович на краю яхты

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Просто красивые Сергей Лазарев и бабочка

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Актриса Любовь Аксенова съездила в Санкт-Петербург

Лидер группы Lumen Рустем Булатов в Самару

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Павел Воля на родину в Пензу

Юлианна Караулова в Крым

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Маркус Рива отправился загарать в Грецию

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Регина Тодоренко тоже куда-то улетела

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Дана Соколова сделала селфи в одном из отелей Ялты

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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А российская легкоатлетка Дарья Клишина решила провести время в Риге

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Похоже, в эти выходные работал только Николай Басков

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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