Как звезды провели эти выходные: Лобода на отдыхе, Семенович на яхте и только Басков на работе

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, чем знаменитости занимались на выходных. На этот раз многие звезды отправились отдыхать к морю и впервые за долгое время очутились в аэропортах.
Улов Юлии Ковальчук
Половина актера Андрея Мерзликина
Не пугайтесь! Это репетиция "Петросян шоу"
Смотрите какой стильный попсокет у Бориса Корчевникова
А оцените ногти Кати Кищук!
Очень повезло соседям Анфисы Чеховой
Легкая и практически незаметная реклама чая от Веры Брежневой
"Сфоткай, типа я такая читаю". Светлана Лобода на отдыхе
Новый друг Алены Апиной
Валерия Гай Германика, Игорь Николаев и бутылочка белого
Кто сказал, что сандали на носки - это не модно? Певица Луна так не считает
Катерина Шпица также не парится на счёт обуви
Опасные танцы Анны Семенович на краю яхты
Просто красивые Сергей Лазарев и бабочка
Актриса Любовь Аксенова съездила в Санкт-Петербург
Лидер группы Lumen Рустем Булатов в Самару
Павел Воля на родину в Пензу
Юлианна Караулова в Крым
Маркус Рива отправился загарать в Грецию
Регина Тодоренко тоже куда-то улетела
Дана Соколова сделала селфи в одном из отелей Ялты
А российская легкоатлетка Дарья Клишина решила провести время в Риге
Похоже, в эти выходные работал только Николай Басков
Идёшь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!