Сутки без новых случаев Covid-19: о чем это говорит? Мнение эксперта

"При небольшом количестве вновь диагностированных заболеваний колебания от нуля до десяти находятся в пределах нескольких случаев и это может указывать только на определенную стабильность текущей ситуации. О том, что удалось избежать новой вспышки Covid-19, это еще определенно не свидетельствует", - сказал Бригис.

Он отметил, что ситуацию с заболеванием надо оценивать за более длительный период и какие-либо выводы можно будет сделать, только оценивая результаты тестов за следующую неделю.

"Допускаю, что сделанные за минувшие сутки тесты были целенаправленными и проверялись лица, у которых был наиболее высокий риск контакта с ранее выявленными зараженными. С этой точки зрения можно допустить, что удалось выявить большую часть контактных лиц, заразившихся во время локальной вспышки на прошлой неделе", - объяснил профессор.

Уже известно, что за прошлые сутки в Латвии проведено 1467 Covid-19 тестов и не зарегистрировано ни одного случая заболевания, об этом свидетельствует информация, собранная Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

В целом с начала пандемии проведено 168 947 тестов на Covid-19, заболевание выявлено у 1173 человек, 30 человек умерли. Выздоровели на сегодняшний день 1019 человек.

В течение последних суток не госпитализирован ни один человек с Covid-19.

В больницах находятся три пациента с новым коронавирусом, у двоих заболевание средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Всего из стационаров выписаны 183 пациента.

Как сообщалось, на этой неделе существенно увеличилось количество новых случаев заражения Covid-19. В понедельник и во вторник было зарегистрировано по семь новых случаев, в среду - 13, в четверг - 11. Чтобы ограничить распространение Covid-19 и предотвратить новые вспышки, правительство постановило вновь сократить время работы мест общественного питания.