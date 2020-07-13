Будьте знакомы - один из самых опасных перекрестков расположен на Лиепайском шоссе

Как отмечает ведущий передачи Zebra Паулс Тимротс, этот перекресток заслуженно занимает место среди самых опасных, так как за последние годы здесь двое погибших и девять пострадавших, что для перекрестка в маленькой Латвии слишком много. К тому же, на этом перекрестке в 1998 году погиб и режиссер Петерис Петерсонс.

Несмотря на то, что за эти годы перекресток пережил перемены, установлены хорошо заметные знаки СТОП, нанесена разметка, построены островки, ничего существенно не изменилось - все еще время от времени кто-то не вписывается в перекресток.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

По мнению Тимротса, этот перекресток отчетливо показывает то, что видят водители. А именно, когда едешь со стороны Тукумса около 20 км (схоже и со стороны Елгавы) - перед тобой красивая, прямая и широкая дорога, у которой все должны остановиться, так как она главная. У Лиепайского шоссе этот статус дороги меняется, и из-за кустов в любой момент могут вынырнуть автомобили, у которых преимущество.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

"Этот перекресток - отличный пример того, что суть дороги не в знаках. Дорога - это то, что тебя ведет. Весь пейзаж в целом, который говорит о том, что будет, что тебе угрожает. Здесь вообще ничего не говорит о том, что с левой стороны кто-то может напасть, что есть угроза, что кто-то выедет из-за кустов. Ты едешь по дороге, на обоих обочинах зелень, у тебя хорошая просматриваемость. И что заставляет тебя думать, что из-за кустов выедет фура? Знак СТОП? Вряд ли. Это такая мелочь на общем пейзаже", - риторически рассуждает Тимротс.

Видео: Сюжет Zebra на латышском языке