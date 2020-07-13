Скончалась жена Джона Траволты, актриса Келли Престон

Рак груди актрисе был диагностирован около двух лет назад.

"С тяжелым сердцем я сообщаю, что моя прекрасная жена Келли умерла после двухлетней борьбы с раком груди. Она отважно боролась за свою жизнь, получая любовь и поддержку отовсюду. Моя семья и я будем вечно благодарны врачам и медсестрам, и всем медицинским центрам, которые нам помогали", - написал 66-летний Траволта в соцсетях.

В браке с Траволтой у них родилось три ребенка: дочь Элла (20), сыновья Бенджамин (9) и Джет, который в возрасте 16 лет умер в 2009 году.

Настоящее имя Престон - Ке́лли Камалелехуа́ Пре́стон. Звезда родилась 13 октября 1962 года в Гонолулу (Гавайские острова, США). В кино актриса дебютировала в середине 80-х.

Галерея: Актриса Келли Престон

Женщина была наиболее известна своими ролями в "Близнецы" (1988), "Джерри Магуайер" (1996) и "Ради любви к игре" (1999).

Последняя роль женщины была в фильме Траволты "Кодекс Готти". Престон сыграла жену знаменитого главы мафиозного клана Gambino.