Инфекционист: На улицах много людей из России и Швеции, где заболеваемость Covid-19 очень высока

По ее мнению, после решений правительства о смягчении ограничений общество отключило "внутреннего цензора" и уже не так тщательно соблюдает меры безопасности, что и привело к вспышке.

По словам Виксны, опасения вызывает и то, что на улицах достаточно много людей, которые приехали из таких стран, как Россия и Швеция, где заболеваемость Covid-19 по-прежнему очень высока.

На вопрос, чего ожидать осенью и зимой, Виксна отметила, что теоретически заболеваемость может увеличиться, но точно этого сказать нельзя, потому что Covid-19 остается новой болезнью.

Что касается разработки вакцины от Covid-19, то по-прежнему нет никакой ясности. По словам Виксны, поиски решений, как противостоять болезни, ведутся очень интенсивно, но появляется достаточно много непроверенной информации, которая вначале дает надежду, а позже оказывается необоснованной.