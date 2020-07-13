Пн, 13.07.2020
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Инфекционист: На улицах много людей из России и Швеции, где заболеваемость Covid-19 очень высока

Людмила Виксна

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Наблюдавшаяся на прошлой неделе вспышка Covid-19 не является существенной, однако рост числа заболевших говорит о том, что общество слишком рано потеряло бдительность, сказала телеканалу TV3 руководитель кафедры инфектологии Рижского университета Страдиня, главный специалист по инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Людмила Виксна.

По ее мнению, после решений правительства о смягчении ограничений общество отключило "внутреннего цензора" и уже не так тщательно соблюдает меры безопасности, что и привело к вспышке.

По словам Виксны, опасения вызывает и то, что на улицах достаточно много людей, которые приехали из таких стран, как Россия и Швеция, где заболеваемость Covid-19 по-прежнему очень высока.

На вопрос, чего ожидать осенью и зимой, Виксна отметила, что теоретически заболеваемость может увеличиться, но точно этого сказать нельзя, потому что Covid-19 остается новой болезнью.

Что касается разработки вакцины от Covid-19, то по-прежнему нет никакой ясности. По словам Виксны, поиски решений, как противостоять болезни, ведутся очень интенсивно, но появляется достаточно много непроверенной информации, которая вначале дает надежду, а позже оказывается необоснованной.

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