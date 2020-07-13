Обязаны ли родители обеспечивать компьютер с интернетом для удаленной учебы ребенка?

Обязаны ли родители обеспечивать компьютер с подключением к интернету для удаленной учебы ребенка?

Возможно, идея Министерства образования и науки возложить эту обязанность на родителей не соответствует установленному в Конституции праву на бесплатное образование.

В конце учебного года министр образования Илга Шуплинска несколько раз выразила чуть ли не восторг в связи с введенной во время пандемии удаленной учебой: школьники быстро усвоили навыки самообразования, развивали свои технологические умения.

Министр дала понять, что по крайней мере частично удаленный учебный процесс возможен и в дальнейшем, и рекомендовала родителям позаботиться о наличии компьютеров.

Затем оказалось, что рекомендации могут перерасти в требования - МОН готовит поправки к закону об образовании, где перечень индивидуальных учебных принадлежностей (ручка, карандаш, линейка, одежда и обувь) может быть дополнен "устройством с подключением к интернету".

Напомним, что в 2013 году по настоянию омбудсмена из этого перечня были исключены учебники и рабочие тетради, которые не должны покупать родители.