Вдохновившись Цоем: группа "Молчат дома", которую любит Европа, Hugo Boss и иностранцы в TikTok

Прежде чем начать рассказывать о группе, мы должны отметить, что музыка коллектива дичайше напоминает творчество группы "Кино" (ребята и не скрывают своих вдохновителей).

Вам нравится Виктор Цой? Тогда эта группа для вас!

Для большего настроения предлагаем вам при прочтении заодно включить музычку:

Жанр

"Молчат дома́" - рок-группа, в творчестве которой сочетаются элементы пост-панка, синти-попа и нью-вэйва. Всего в группе три человека:

Егор Шкутко - вокал;

Роман Комогорцев - гитара, синтезатор, драм-машина, микширование, запись, мастеринг;

Павел Козлов - бас, синтезатор.

"Мы просто слушали и слушаем музыку 80-х, вдохновляемся ей и делаем то, что нам нравится",

- признался в интервью Еврорадио от 2019 года вокалист Егор Шкутко.

"Эстетика Советского Союза - красиво и празднично, торжественно, что ли, местами очень строго. От каких-то плакатов с лозунгами до брутальной мозговыносящей архитектуры.

Но! Нам нравится только (!) оболочка, а никак не внутреннее содержание этой эпохи. Это важно понимать",

- отмечал Роман Комогорцев в интервью colta.ru. Ребята сразу же подчеркивают, что политику обходят стороной.

История

Группа была создана в Минске в 2017 году. Ее основатели - Егор Шкутко и Роман Комогорцев.

Дебютный альбом "С крыш наших домов" вышел в свет в апреле 2017 года, в нем было девять песен. После последовал сингл "Коммерсанты" и второй альбом - "Этажи" (2018).

Что интересно, второй альбом вошел в топ-20 лучших альбомов года по версии именно британских критиков.

Сотрудничество с Hugo Boss

В ноябре прошлого года знаменитый бренд Hugo Boss выпустил в свет рекламный ролик новой коллекции Pre-Spring 2020. Музыкальным сопровождением выступил отрывок из песни "На дне".

Видео: Рекламный ролик Hugo Boss под композицию группы "Молчат дома"

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Мировое признание

В этом же году группа выступила сразу на двух музыкальных фестивалях - Pop-Kultur 2019 (Берлин) и Tallinn Music Week. На белорусов обратил внимание британский журналист Кирон Тайлер, который поспешил дать оценку творчеству рокеров:

"Какое-то время назад было сюрпризом открыть для себя белорусов Super Besse, но обнаружение еще одной группы мирового уровня из такой, казалось бы, нерейтинговой страны (о Беларуси. - Прим. ред.) заставляет задуматься больше, чем рассматривание самолета-истребителя на близком расстоянии. Однако эти мысли приходят позже, поскольку первая реакция - инстинктивное осознание того, что это трио особенное", - признался критик.