Вдохновившись Цоем: группа "Молчат дома", которую любит Европа, Hugo Boss и иностранцы в TikTok

О них очень мало пишут на родине - в Беларуси, еще меньше - за ее пределами, в странах бывшего СНГ. Тем временем группу "Молчат дома" обожают во всей Европе и даже в Америке, а их песня "Судно" является хитом в TikTok. RUS TVNET рассказывает, кто же они такие, если вы вдруг все проспали!
Прежде чем начать рассказывать о группе, мы должны отметить, что музыка коллектива дичайше напоминает творчество группы "Кино" (ребята и не скрывают своих вдохновителей).
Вам нравится Виктор Цой? Тогда эта группа для вас!
Для большего настроения предлагаем вам при прочтении заодно включить музычку:
Жанр
"Молчат дома́" - рок-группа, в творчестве которой сочетаются элементы пост-панка, синти-попа и нью-вэйва. Всего в группе три человека:
- Егор Шкутко - вокал;
- Роман Комогорцев - гитара, синтезатор, драм-машина, микширование, запись, мастеринг;
- Павел Козлов - бас, синтезатор.
"Мы просто слушали и слушаем музыку 80-х, вдохновляемся ей и делаем то, что нам нравится",
- признался в интервью Еврорадио от 2019 года вокалист Егор Шкутко.
"Эстетика Советского Союза - красиво и празднично, торжественно, что ли, местами очень строго. От каких-то плакатов с лозунгами до брутальной мозговыносящей архитектуры.
Но! Нам нравится только (!) оболочка, а никак не внутреннее содержание этой эпохи. Это важно понимать",
- отмечал Роман Комогорцев в интервью colta.ru. Ребята сразу же подчеркивают, что политику обходят стороной.
История
Группа была создана в Минске в 2017 году. Ее основатели - Егор Шкутко и Роман Комогорцев.
Дебютный альбом "С крыш наших домов" вышел в свет в апреле 2017 года, в нем было девять песен. После последовал сингл "Коммерсанты" и второй альбом - "Этажи" (2018).
Что интересно, второй альбом вошел в топ-20 лучших альбомов года по версии именно британских критиков.
Сотрудничество с Hugo Boss
В ноябре прошлого года знаменитый бренд Hugo Boss выпустил в свет рекламный ролик новой коллекции Pre-Spring 2020. Музыкальным сопровождением выступил отрывок из песни "На дне".
Видео: Рекламный ролик Hugo Boss под композицию группы "Молчат дома"
Оригинал:
Мировое признание
В этом же году группа выступила сразу на двух музыкальных фестивалях - Pop-Kultur 2019 (Берлин) и Tallinn Music Week. На белорусов обратил внимание британский журналист Кирон Тайлер, который поспешил дать оценку творчеству рокеров:
"Какое-то время назад было сюрпризом открыть для себя белорусов Super Besse, но обнаружение еще одной группы мирового уровня из такой, казалось бы, нерейтинговой страны (о Беларуси. - Прим. ред.) заставляет задуматься больше, чем рассматривание самолета-истребителя на близком расстоянии. Однако эти мысли приходят позже, поскольку первая реакция - инстинктивное осознание того, что это трио особенное", - признался критик.
После фестиваля в Таллинне британские СМИ окрестили коллектив "группой мирового уровня". Но как же так вышло, что ребят практически не знают на родине?
Как так?
Сами они предполагают, что дело в том, что музыка в подобном стиле имеет разные ассоциации для жителей СНГ и зарубежья.
"С чем у нас ассоциируются 80-е? Правильно: застой, дефицит, цензура, потом перестройка - когда привычная жизнь начала рушиться и прочее. Это были несчастливые времена, на наш взгляд…"
- отмечает Павел Козлов. Ребята говорят, что в то же время в других странах 80-е были лучшим временем, по которому многие иностранцы скучают и испытывают чувство ностальгии.
Хит TikTok
На написание материала нас подтолкнуло именно то, что в последнее время все больше роликов в соцсети TikTok сопровождаются песней "Судно". Суть коротких видео различна: от нарезок со сменой одежды под трек (наиболее часто) до смены локаций. Кстати, большая часть тиктокеров, которые используют песню - не являются русскоязычными!
@wiederrauf
it's not a phase, mom♬ Судно (Борис Рижий) - Molchat Doma
@fevralev31
Видео не закончено меня депортировали из России 🇷🇺♬ Судно (Борис Рижий) - Molchat Doma
@amaraquelindarawr
Pequeño tour por mi closet! De qué otras cosas les gustaría ver tour? 💕 ##trend♬ Судно (Борис Рижий) - Molchat Doma
Настюшка-опасность тоже в тренде!
@_agentgirl_
Какая вещица понравилась больше всего?🥰💕 ##мойгардероб♬ Судно (Борис Рижий) - Molchat Doma
Предлагаем вам заодно оценить и видеоклип трека на стихи Бориса Рыжего! Так, просто чтобы вы, если что, тоже были в теме!
Видео: "Молчат дома" - "Судно"
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