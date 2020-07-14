Вт, 14.07.2020
Наблюдавшаяся на прошлой неделе вспышка Covid-19 не является существенной, однако рост числа заболевших говорит о том, что общество слишком рано потеряло бдительность. Инфекционист Людмила Виксна
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Музыка
  • Вдохновившись Цоем: группа "Молчат дома", которую любит Европа, Hugo Boss и иностранцы в TikTok

Вдохновившись Цоем: группа "Молчат дома", которую любит Европа, Hugo Boss и иностранцы в TikTok

ФОТО: Скриншот из клипа Kletka

О них очень мало пишут на родине - в Беларуси, еще меньше - за ее пределами, в странах бывшего СНГ. Тем временем группу "Молчат дома" обожают во всей Европе и даже в Америке, а их песня "Судно" является хитом в TikTok. RUS TVNET рассказывает, кто же они такие, если вы вдруг все проспали! 

Прежде чем начать рассказывать о группе, мы должны отметить, что музыка коллектива дичайше напоминает творчество группы "Кино" (ребята и не скрывают своих вдохновителей).

Вам нравится Виктор Цой? Тогда эта группа для вас!

Для большего настроения предлагаем вам при прочтении заодно включить музычку:

Жанр

"Молчат дома́" - рок-группа, в творчестве которой сочетаются элементы пост-панка, синти-попа и нью-вэйва. Всего в группе три человека: 

  • Егор Шкутко - вокал;
  • Роман Комогорцев - гитара, синтезатор, драм-машина, микширование, запись, мастеринг;
  • Павел Козлов - бас, синтезатор.

"Мы просто слушали и слушаем музыку 80-х, вдохновляемся ей и делаем то, что нам нравится",

- признался в интервью Еврорадио от 2019 года вокалист Егор Шкутко. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Molchat Doma (@molchatdomaband) on

"Эстетика Советского Союза - красиво и празднично, торжественно, что ли, местами очень строго. От каких-то плакатов с лозунгами до брутальной мозговыносящей архитектуры.

Но! Нам нравится только (!) оболочка, а никак не внутреннее содержание этой эпохи. Это важно понимать",

- отмечал Роман Комогорцев в интервью colta.ru. Ребята сразу же подчеркивают, что политику обходят стороной. 

История

Группа была создана в Минске в 2017 году. Ее основатели - Егор Шкутко и Роман Комогорцев.

Дебютный альбом "С крыш наших домов" вышел в свет в апреле 2017 года, в нем было девять песен. После последовал сингл "Коммерсанты" и второй альбом - "Этажи" (2018).

Что интересно, второй альбом вошел в топ-20 лучших альбомов года по версии именно британских критиков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Molchat Doma (@molchatdomaband) on

Сотрудничество с Hugo Boss

В ноябре прошлого года знаменитый бренд Hugo Boss выпустил в свет рекламный ролик новой коллекции Pre-Spring 2020. Музыкальным сопровождением выступил отрывок из песни "На дне".

Видео: Рекламный ролик Hugo Boss под композицию группы "Молчат дома"

Оригинал: 

Мировое признание

В этом же году группа выступила сразу на двух музыкальных фестивалях - Pop-Kultur 2019 (Берлин) и Tallinn Music Week. На белорусов обратил внимание британский журналист Кирон Тайлер, который поспешил дать оценку творчеству рокеров:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Molchat Doma (@molchatdomaband) on

"Какое-то время назад было сюрпризом открыть для себя белорусов Super Besse, но обнаружение еще одной группы мирового уровня из такой, казалось бы, нерейтинговой страны (о Беларуси. - Прим. ред.) заставляет задуматься больше, чем рассматривание самолета-истребителя на близком расстоянии. Однако эти мысли приходят позже, поскольку первая реакция - инстинктивное осознание того, что это трио особенное", - признался критик.

После фестиваля в Таллинне британские СМИ окрестили коллектив "группой мирового уровня". Но как же так вышло, что ребят практически не знают на родине? 

Как так?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Molchat Doma (@molchatdomaband) on

Сами они предполагают, что дело в том, что музыка в подобном стиле имеет разные ассоциации для жителей СНГ и зарубежья.

"С чем у нас ассоциируются 80-е? Правильно: застой, дефицит, цензура, потом перестройка - когда привычная жизнь начала рушиться и прочее. Это были несчастливые времена, на наш взгляд…"

- отмечает Павел Козлов. Ребята говорят, что в то же время в других странах 80-е были лучшим временем, по которому многие иностранцы скучают и испытывают чувство ностальгии. 

Хит TikTok 

На написание материала нас подтолкнуло именно то, что в последнее время все больше роликов в соцсети TikTok сопровождаются песней "Судно". Суть коротких видео различна: от нарезок со сменой одежды под трек (наиболее часто) до смены локаций. Кстати, большая часть тиктокеров, которые используют песню - не являются русскоязычными! 

@wiederrauf

it's not a phase, mom

♬ Судно (Борис Рижий) - Molchat Doma
@fevralev31

Видео не закончено меня депортировали из России 🇷🇺

♬ Судно (Борис Рижий) - Molchat Doma
@amaraquelindarawr

Pequeño tour por mi closet! De qué otras cosas les gustaría ver tour? 💕 ##trend

♬ Судно (Борис Рижий) - Molchat Doma

Настюшка-опасность тоже в тренде!

@_agentgirl_

Какая вещица понравилась больше всего?🥰💕 ##мойгардероб

♬ Судно (Борис Рижий) - Molchat Doma

Предлагаем вам заодно оценить и видеоклип трека на стихи Бориса Рыжего! Так, просто чтобы вы, если что, тоже были в теме! 

Видео: "Молчат дома" - "Судно"

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ