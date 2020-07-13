Ивану Сафронову предъявлено обвинение по делу о госизмене. Он не признал вину

"Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Не ясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время", - сказал агентству Интерфакс адвокат Иван Павлов.

В разговоре с Би-би-си он добавил, что следователи не стали показывать защите никаких документов кроме тех, что они уже видели.

Перед предъявлением обвинения у СИЗО "Лефортово" задержали более 10 журналистов, вышедших с пикетами в поддержку бывшего коллеги. Задержали, помимо прочего, главреда "Холода" и близкую подругу Сафронова Таисию Бекбулатову.

"Сегодня Сафронову было предъявлено обвинение. После предъявления обвинения состоялся формальный допрос, - рассказал Би-би-си адвокат "Правозащиты Открытки" Олег Елисеев. - Обвинение является неконкретизированным, размытым, поэтому мы попросили сторону следствия конкретизировать, в чем обвиняется сам Сафронов. После рассмотрения данного ходатайства, возможно, будет допрошен сам Сафронов. Сегодня допроса фактически не было".

Сторона защиты не дала подписку о неразглашении предварительного следствия, сказал Елисеев. При этом адвокаты находятся под подпиской о неразглашении государственной тайны.

"Иван чувствует себя хорошо, передает всем спасибо за заботу о нем. Он не расслабляется, настроен на долгую, продолжительную борьбу, будет бороться. Он уже помогает стороне защиты в координации действий", - сказал Елисеев.

Ранее Сафронов передавал через адвокатов, что его"прессуют за заметки". "Речь идет о публикациях, которые выполнялись им в 2017 году. Более конкретно сказать невозможно, пока следствие не конкретизирует обвинение", - сказал Елисеев, добавив, что обвинений в работе на чешскую разведку Сафронов не признает, он никогда не сотрудничал с чешской разведкой.

Елисеев предполагает, что следственные действия вряд ли продолжатся на этой неделе - скорее всего, это произойдет на следующей.

"Готов к борьбе"

Адвокаты ожидали, что следователи предъявят обвинения, и сомнений, что сегодня может произойти что-либо другое у них не было, хотя и ситуацию, когда под арест на два месяца отправляют подозреваемого, а не обвиняемого они называли беспрецедентной и нарушающей право Сафронова на свободу.

Своего подзащитного адвокаты не видели лично со вторника, когда того арестовал Лефортовский суд. Всю информацию о нем они узнавали от членов Общественной наблюдательной комиссии. В частности, ее член Ева Меркачева говорила с Сафроновым. Он не мог комментировать дело, но попросил передать семье, что ему нужны сушки и сухарики. Также Сафронов жаловался на больную спину и недавно перенесенную пневмонию - он в группе риска по коронавирусу.

"[Настрой] боевой. Он остаётся таким же журналистом, каким оставался всегда - едким, цепким, активным. Готов к длительной, продолжительной борьбе", - оценил состояние своего клиента адвокат Елисеев.