В возрасте 49 лет умер экс-ведущий "Разрушителей легенд" Грант Имахара

Мужчине было 49 лет. Представители канала, на котором выходила программа, не уточнили никаких деталей. В свою очередь, согласно информации The Hollywood Reporter, у Гранта была аневризма мозга.

I’m at a loss. No words. I’ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I’ll miss my friend. — Adam Savage (@donttrythis) July 14, 2020

"Я в растерянности. Нет слов", - написал в Twitter бывший коллега Гранта Адам Сэвидж. Он отметил, что Имахара был "по-настоящему выдающимся инженером, творцом и артистом".

Имахара присоединился к составу программы в 2005 году. Он участвовал в съемках девять лет и появился почти в 200 сериях.

До того как стать участником "Разрушителей легенд", где он был ответственным за роботов и другую технику, Грант принимал участие в работе над рядом культовых фильмов, среди которых - три эпизода "Звездных войн", две части "Матрицы" и "Парк Юрского периода".

"Разрушители легенд" - австралийско-американская научно-популярная телепередача, выходившая на телеканале Discovery Channel в 2003-2016 годах. Основные ведущие передачи - специалисты по спецэффектам Джейми Хайнеман и Адам Сэвидж, использующие свои навыки и опыт для экспериментальной проверки различных баек, слухов, городских легенд и других порождений популярной культуры.