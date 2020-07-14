В возрасте 49 лет умер экс-ведущий "Разрушителей легенд" Грант Имахара

Скончался бывший ведущий "Разрушителей легенд" Грант Имахара. Об этом сообщает Variety со ссылкой на представителей телеканала Discovery.
Мужчине было 49 лет. Представители канала, на котором выходила программа, не уточнили никаких деталей. В свою очередь, согласно информации The Hollywood Reporter, у Гранта была аневризма мозга.
I’m at a loss. No words. I’ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I’ll miss my friend.— Adam Savage (@donttrythis) July 14, 2020
"Я в растерянности. Нет слов", - написал в Twitter бывший коллега Гранта Адам Сэвидж. Он отметил, что Имахара был "по-настоящему выдающимся инженером, творцом и артистом".
Имахара присоединился к составу программы в 2005 году. Он участвовал в съемках девять лет и появился почти в 200 сериях.
До того как стать участником "Разрушителей легенд", где он был ответственным за роботов и другую технику, Грант принимал участие в работе над рядом культовых фильмов, среди которых - три эпизода "Звездных войн", две части "Матрицы" и "Парк Юрского периода".
"Разрушители легенд" - австралийско-американская научно-популярная телепередача, выходившая на телеканале Discovery Channel в 2003-2016 годах. Основные ведущие передачи - специалисты по спецэффектам Джейми Хайнеман и Адам Сэвидж, использующие свои навыки и опыт для экспериментальной проверки различных баек, слухов, городских легенд и других порождений популярной культуры.
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