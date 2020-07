"Приходят к тем журналистам, для которых люди важнее государства". Дудь о деле Ивана Сафронова

View this post on Instagram

Несколько абзацев про то, для чего нужны журналисты. В декабре прошлого года журналистка Катерина Гордеева опубликовала текст про 5-летнюю девочку С. Девочка родилась в элитном московском роддоме недоношенной, но здоровой; родители – очень странные люди – посчитали, что она чем-то серьезно больна и оставили С. в больнице. Не лечиться, лечить ее было не от чего, а просто жить под наблюдением персональной няни. Каждый месяц такой жизни обходился родителям примерно в миллион рублей, но деньги у них были. 5 лет девочка С. не покидала стен клиники. Пока другие дети ходили на секции, общались с ровесниками и исследовали жизнь, ее жизнь ограничивалась больничным забором. Руководство больницы пыталось объяснить, что ребенку тут не место, но получалось не очень успешно – да и оплата поступала исправно. Про девочку С. знали многие, они сердились, охали, но ничего не меняли. Журналистка Катерина Гордеева – изменила все. После ее текста на девочку С. обратила внимание служба опеки, завертелась судебная движуха. Спустя несколько месяцев родителей ограничили в правах, девочку удалось вытащить из люксовой тюряги и передать в приемную семью. Девочка С. привыкает, но уже полна новых впечатлений: недавно впервые увидела живую собаку. Это один из многих примеров, который напоминает: смысл работы журналистов (не всех, но многих) – в том, чтобы решать проблемы людей. Да, часто это проблема безделья: развлечь, отвлечь, увлечь, сделать культурную инъекцию. Но часто – проблемы если не жизни, то здоровья. Журналисты (не все, но многие) решают их адресно и азартно, пока государство занято – или великими делами, или грязными делишками. (Продолжение – в галерее)