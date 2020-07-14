"Приходят к тем журналистам, для которых люди важнее государства". Дудь о деле Ивана Сафронова

"Ивану Сафронову - честного и открытого (а не сверхсекретного, как сейчас) суда. Всем журналистам - свободной работы, а не репрессий", - написал Дудь.

Свою публикацию Юрий начал с рассуждения о том, зачем нужны журналисты. Он привел в пример материал Катерины Гордеевой о девочке С., которую родители с рождения держали в клинике. Все изменилось после выхода этого материала.

Он считает, что неправильно воспринимать проблему того, что к "журналистам приходят с обысками, выписывают огромные штрафы за оскорбительную критику власти или бросают в СИЗО по подозрению в госизмене", как чужую.

"В большинстве случаев приходят к тем журналистам, для которых люди важнее государства. Значит, это конкретно и ваша проблема.

Причем неважно, кто вы: продавец магазина, работник МФЦ или боец Росгвардии", - отметил Дудь.

Напомним, 13 июля журналисту и советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову было предъявлено обвинение в госизмене. Он подозревается в сборе и передаче чешским спецслужбам данных, в которых содержится гостайна.

Иван свою вину не признает и связывает это уголовное дело со своей журналистской деятельностью. Подробнее о том, что случилось, можно прочитать тут.