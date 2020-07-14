"Аэрофлот" все-таки отправил в Москву часть животных, которых оставили в Шанхае

Ранее "Аэрофлот" не взял на борт вывозного рейса из Китая домашних животных, пассажирам было предложено оставить животных в аэропорту. Оказалось, что компания увидела признаки возможной контрабанды.

Когда будут вывезены остальные оставленные в Шанхае животные, на данный момент неизвестно.

Напомним, авиакомпания "Аэрофлот" продала билеты на самолет из Шанхая в Москву россиянам с домашними животными, а потом не приняла животных на борт. При этом, некоторые пассажиры уточняли у авиакомпании правила перевоза животных перед рейсом, чтобы избежать возможных проблем.

Пользователь Instagram Елизавета Иванова рассказала, что ее муж пытался вывезти собаку данным рейсом - пассажиров попросили приехать в аэропорт в два часа ночи, в то время как рейс планировался на восемь утра - в аэропорту можно было зарегистрировать животных.

Когда супруг Елизаветы прибыл в аэропорт, ему и другим пассажирам с животными сказали, что регистрировать животных нужно было на сайте компании, хотя на тот момент эта функция была недоступна. Всем владельцам животных предложили либо оставить питомцев в аэропорту, либо сдать свои билеты.

Представитель "Аэрофлота" в грубой форме заявил пассажирам с питомцами, что "они никуда не полетят и для них регистрация закрывается". По словам Елизаветы, на борт сажали всех, кроме людей с животными. Компания пообещала доставить питомцев следующим рейсом.

"Но как только самолет взлетел, мы узнали, что никаких животных никто никуда следующим рейсом не повезет и "Аэрофлот" такого, видите ли, не говорил", - сказала Иванова.

Позднее стало известно, что авиакомпания отказалась взять на борт животных из-за того, что увидела в такой массовой перевозке (71 животное) правонарушение:

"Перевозка создавала угрозу жизни животных, здоровью пассажиров, кроме того, имела признаки контрабанды".

Представитель "Аэрофлота" Михаил Демин добавил, что перевозка животных была невозможна и по техническим причинам. В самолете Boeing 777 можно перевезти только восемь клеток в багажном отделении и столько же клеток в салоне.

По словам Демина, на регистрацию для рейса из Китая прибыли 39 пассажиров с клетками, в них находилось 71 животное. Демин заявил, что ни один пассажирский самолет не мог бы принять на борт такое количество питомцев; он так же добавил, что клетки с животными были вывезены из зоны регистрации неизвестными местными жителями.