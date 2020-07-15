Настоящие имена звезд - как на самом деле зовут Асмус, Варум и Брежневу?

Ни для кого не секрет, что многие звезды берут себе псевдонимы, которые красиво звучат и легко запоминаются. У каждой звезды свои причины, почему выбор пал на тот или иной псевдоним. Давайте посмотрим, как на самом деле зовут тех, кого мы знаем под другим именем или фамилией.
Григорий Лепс - Григорий Лепсверидзе
MARUV - Анна Корсун
Кристина Асмус - Кристина Мясникова
Клава Кока - Клавдия Высокова
Вера Брежнева - Вера Галушка
Ёлка - Елизавета Иванцив
Тина Кароль - Татьяна Либерман
Тима Белорусских - Тимофей Морозов
Дима Билан - Виктор Белан
Анжелика Варум - Мария Варум
Валерия Гай Германика - Валерия Дудинская
Ани Лорак - Каролина Куек
Паулина Андреева - Екатерина Андреева
Лёва Би-2 - Егор Бортник
Шура Би-2 - Александр Уман
Марина Александрова - Марина Пупенина
Тимур Родригез - Тимур Керимов
Александр Малинин - Александр Выгузов
Настя Каменских - Анастасия Жмур
Авраам Руссо - Абрахам Ипджян
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