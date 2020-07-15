Настоящие имена звезд - как на самом деле зовут Асмус, Варум и Брежневу?

Ни для кого не секрет, что многие звезды берут себе псевдонимы, которые красиво звучат и легко запоминаются. У каждой звезды свои причины, почему выбор пал на тот или иной псевдоним. Давайте посмотрим, как на самом деле зовут тех, кого мы знаем под другим именем или фамилией.