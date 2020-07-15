Ср, 15.07.2020
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Настоящие имена звезд - как на самом деле зовут Асмус, Варум и Брежневу?

ФОТО: instagram.com/ververa/kamenskux/levab2

Ни для кого не секрет, что многие звезды берут себе псевдонимы, которые красиво звучат и легко запоминаются. У каждой звезды свои причины, почему выбор пал на тот или иной псевдоним. Давайте посмотрим, как на самом деле зовут тех, кого мы знаем под другим именем или фамилией.

Григорий Лепс - Григорий Лепсверидзе

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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MARUV - Анна Корсун

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кристина Асмус - Кристина Мясникова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Клава Кока - Клавдия Высокова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Вера Брежнева - Вера Галушка

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ёлка - Елизавета Иванцив

Тина Кароль - Татьяна Либерман

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Тима Белорусских - Тимофей Морозов

Дима Билан - Виктор Белан

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Анжелика Варум - Мария Варум

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Валерия Гай Германика - Валерия Дудинская

Ани Лорак - Каролина Куек

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Паулина Андреева - Екатерина Андреева

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Лёва Би-2 - Егор Бортник

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Шура Би-2 - Александр Уман

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Марина Александрова - Марина Пупенина

Тимур Родригез - Тимур Керимов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Александр Малинин - Александр Выгузов

Настя Каменских - Анастасия Жмур

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Авраам Руссо - Абрахам Ипджян

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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