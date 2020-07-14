Вт, 14.07.2020
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Университет Страдиня и в сентябре продолжит удаленный процесс обучения

Помещения университета Страдиня

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Рижский университет им. Страдиня (RSU) до начала октября будет осуществлять образовательный процесс в удаленном формате, сообщил проректор RSU Гунтис Бахс.

По словам представителя университета Норы Гедини, Бахс подчеркнул, что безопасность является стабильной ценностью университета, поэтому для эпидемиологической безопасности студентов и преподавательского состава RSU стал первым высшим учебным заведением в Латвии, которое в марте перешло на удаленное обучение.

По этой уже причине руководство университета решило начать учебу в новом академическом году в удаленном формате.

В то же время на программах социальных наук, осуществляемых в RSU, студентам первого курса все же нужно будет посещать до 20% лекций очно, соблюдая меры эпидемиологической безопасности.

На этих программах обучение проходит в меньших группах, чем на медицинских направлениях.

В октябре весь вуз перейдет на очные занятия, при этом руководство RSU будет следить за решениями правительства и принимать дальнейшие решения в соответствии с ними.

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