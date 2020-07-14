Хабаровск митингует: мэр указывает на пагубность для здоровья, Кремль советует "набраться терпения"

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Власти Хабаровска просят жителей прекратить протесты: акции в поддержку арестованного губернатора Фургала продолжаются четвертый день.

Акции в поддержку арестованного губернатора Фургала продолжаются четвертый день

В Хабаровске продолжаются акции в поддержку губернатора края Сергея Фургала, арестованного по делу об организации убийств. Жители требуют освобождения губернатора из московского СИЗО "Лефортово" и скандируют "Свободу Фургалу" и "Нам не нужен другой губернатор!"

СМИ сообщают, что в акциях принимает участие от 500 до 1000 человек. В акции принимают участие и автомобилисты, которые сигналят в поддержку митингующих.

Некоторые вышли на митинг с плакатом "Путин вор". В штабе Алексея Навального в Хабаровске считают, что это провокаторы. Позже одного из них увели сотрудники полиции, второй ушел сам.

Требуют Фургалу суд присяжных, причём дома, а не в Москве pic.twitter.com/kIm5FS9k43 — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) July 14, 2020

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук впервые прокомментировал митинги, он назвал их незаконными и пагубными для здоровья. По его словам, жители жалуются на шум из-за протестов. "Такие митинги в городе не нужны. Они противозаконны и пагубно влияют на здоровье всех тех, кто принимает в них участие.

Ведь по статистике один носитель коронавируса заражает шестерых-семерых в толпе", - ​передает его слова Dvhab.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с пониманием относятся к эмоциональным выступлениям жителей Хабаровского края.

Людям "просто нужно набраться терпения", считает Песков.

"Но в данном случае нужно понять, что речь идет об очень серьезных обвинениях в адрес действующего губернатора – обвинениях в причастности к убийству. Это очень тяжкое преступление и очень серьезное обвинение", – заявил он.

Песков добавил, что Владимир Путин примет во внимание происходящее в Хабаровске, в случае если будет принимать решение о назначении временного исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.

Как известно, в Хабаровске с 11 июля продолжаются протесты, вызванные арестом избранного губернатора Сергея Фургала. Многотысячные акции в выходные стали самыми массовыми на Дальнем Востоке за несколько лет: одновременно с Хабаровском акции прошли также в Комсомольске-на-Амуре, Эльбане, Солнечном и других городах края. Первый митинг стал самым массовым в истории города: по оценке СМИ, на нем побывали до 30 тысяч человек, по данным полиции – до 12 тысяч. ​

Фургала задержали 9 июля и доставили в Москву. Следствие считает, что он причастен к организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004-2005 годах. Московский суд отправил Фургала в СИЗО на два месяца. Вину он не признает.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 14.07.2020

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