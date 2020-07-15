"Ведите себя тише!". Раймонд Паулс позвонил на телеканал с жалобой на мотоциклистов в Риге

Маэстро пожаловался на шумных байкеров.

"Я живу на бульваре Мейеровица, там же, где Зигмар Лиепиньш и Ояр Рубенис. Мотоциклисты собираются у часов. И потом они около часа ночи ездят по бульвару Мейровица, создавая шум. Я не имею ничего против мотоциклов, но пусть они по ночам стараются вести себя тише", - поделился своими переживаниями Раймонд Паулс.

Видео: Звонок Раймонда Паулса

"Я думаю, это можно решить очень просто - если бы на этом углу не было McDonald’s, эти мотоциклисты там бы и не собирались. Это компания, которая поест там, а потом им нечего делать - они прокатятся в пределах четырех кварталов, а потом приезжают обратно - у них там тусовка. Большая часть мотоциклистов так не делает - нам нравятся длинные поездки. Мы едем в Лиепаю, Резекне и т. д. По Риге мы ездим очень мало, особенно ночью. Мне лично вообще не нравится ездить ночью", - прокомментировал Айвар Фрейманис.

Раймонд Паулс отметил, что шум ему не нравится, но обращаться в полицию по этому поводу он не планирует.

"Они демонстрируют мощь своих мотоциклов. Но это же не нужно делать в Риге, особенно в таких тихих местах", - отметил композитор.

Фрейманис с ним согласился, добавив, что "это не нужно делать ни в Риге, ни ночью, это не нужно делать вообще нигде". Он также указал, что знает о существовании такой проблемы.

"Ну вы как президент ассоциации скажите им, чтобы они это делали тише", - попросил Паулс. Айвар Фрейманис пообещал принять во внимание мнение такого уважаемого человека.